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Церковный праздник 27 июля: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Суббота 27 июля 2024 06:00
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Церковный праздник 27 июля: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела Церковный праздник 27 июля 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сегодня, 27 июля, праздник - православные украинцы чтят память святого великомученика Пантелеймона по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Святой Пантелеймон жил в III веке и пострадал за свою веру во время правления императора Максимиана (286-305). Его имя при рождении было Пантолеон, но после крещения он стал известен как Пантелеймон, что означает "всемилостивый".

Родился в Никомедии (современная Турция) в состоятельной семье язычника Евсторгия и христианки Евулы. Мать с рождения воспитывала сына в христианской вере, но умерла, когда он был еще ребенком. Тогда отец отправил Пантелеймона учиться медицине к известному врачу Евфросину.

Жизнь молодого парня кардинально изменилась после встречи с христианским священником Ермолаем, который рассказал ему о Христе. Это настолько поразило Пантелеймона, что он принял крещение и стал помогать больным, часто исцеляя их молитвой. Его слава как врача и целителя быстро распространялась, вызывая зависть других.

Из-за своих веры и популярности святой быстро стал мишенью для доносов, и в конце концов император приказал его арестовать. Пантелеймона долго и жестоко пытали, но он оставался непоколебимым в своей вере. По преданию, его неоднократно пытались казнить разными способами, но каждый раз этому мешала Божья сила. В конце концов он был обезглавлен.

Позже верующие обратили внимание, что на могиле Пантелеймона, святого покровителя врачей и всех больных, совершается много чудес. Эта информация быстро распространилась среди людей и сделала Пантелеймона известным в христианском мире. В дальнейшем его мощи были перевезены в разные страны, чтобы предоставить большему количеству верующих помолиться и попросить благословения у святого.

Церковный праздник 27 июля: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Пантелеймон Никомедийский (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 27 июля

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

  • Работать на огороде
  • Отказывать нуждающимся
  • Ругаться и ссориться
  • Выпекать хлеб.

В древности было принято именно сегодня святить колосья пшеницы, ведь считалось, что это поспособствует богатому урожаю.

Народные приметы и традиции этого дня

  • Весь день дождь - такая погода продержится еще неделю
  • Птицы плавают в водоемах - к хорошей погоде
  • Радуга состоит больше из красного цвета, чем из других - будет сильный ветер.
  • Муравьи прячутся к муравейнику - надвигается дождь
  • Кузнечики активно прыгают - погода будет сухая и теплая
  • Много желудей на дубе - к богатому урожаю.

Наши предки молились святому Пантелеймону за исцеление от всех болезней и крепкое здоровье.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Иван, Николай, Герман, Эммануил.

По гороскопу люди, которые родились сегодня - Раки.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • День трансатлантической связи
  • День ходьбы на ходулях
  • День рождения гамбургера
  • День пяти случайных встреч
  • День прогулки с домашними растениями.

Раньше мы публиковали почему в церкви во время молитвы хочется зевать.

Также читайте, почему на самом деле умершим закрывают глаза и другие предрассудки о смерти.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Большая украинская энциклопедия, Sogodni Svyato, Википедия.

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