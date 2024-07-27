Церковный праздник 27 июля: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Святой Пантелеймон жил в III веке и пострадал за свою веру во время правления императора Максимиана (286-305). Его имя при рождении было Пантолеон, но после крещения он стал известен как Пантелеймон, что означает "всемилостивый".

Родился в Никомедии (современная Турция) в состоятельной семье язычника Евсторгия и христианки Евулы. Мать с рождения воспитывала сына в христианской вере, но умерла, когда он был еще ребенком. Тогда отец отправил Пантелеймона учиться медицине к известному врачу Евфросину.

Жизнь молодого парня кардинально изменилась после встречи с христианским священником Ермолаем, который рассказал ему о Христе. Это настолько поразило Пантелеймона, что он принял крещение и стал помогать больным, часто исцеляя их молитвой. Его слава как врача и целителя быстро распространялась, вызывая зависть других.

Из-за своих веры и популярности святой быстро стал мишенью для доносов, и в конце концов император приказал его арестовать. Пантелеймона долго и жестоко пытали, но он оставался непоколебимым в своей вере. По преданию, его неоднократно пытались казнить разными способами, но каждый раз этому мешала Божья сила. В конце концов он был обезглавлен.

Позже верующие обратили внимание, что на могиле Пантелеймона, святого покровителя врачей и всех больных, совершается много чудес. Эта информация быстро распространилась среди людей и сделала Пантелеймона известным в христианском мире. В дальнейшем его мощи были перевезены в разные страны, чтобы предоставить большему количеству верующих помолиться и попросить благословения у святого.

Пантелеймон Никомедийский (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 27 июля

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Работать на огороде

Отказывать нуждающимся

Ругаться и ссориться

Выпекать хлеб.

В древности было принято именно сегодня святить колосья пшеницы, ведь считалось, что это поспособствует богатому урожаю.

Народные приметы и традиции этого дня

Весь день дождь - такая погода продержится еще неделю

Птицы плавают в водоемах - к хорошей погоде

Радуга состоит больше из красного цвета, чем из других - будет сильный ветер.

Муравьи прячутся к муравейнику - надвигается дождь

Кузнечики активно прыгают - погода будет сухая и теплая

Много желудей на дубе - к богатому урожаю.

Наши предки молились святому Пантелеймону за исцеление от всех болезней и крепкое здоровье.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Иван, Николай, Герман, Эммануил.

По гороскопу люди, которые родились сегодня - Раки.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: