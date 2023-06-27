Церковне свято 27 червня: ось що не можна робити цього особливого дня, кому молитися

Сьогодні, 27 червня, до церкви відзначає день пам'яті пророка Єлисея.
Що можна і не можна робити, як правильно молитися, прикмети та традиції цього дня – у матеріалі Styler.
Єлисей був сином багатого орача, але вирішив не продовжувати справу батька, а проповідувати християнство. Святий був помічником пророка Іллі, а потім став самостійним пророком. Єлисей прожив довге життя та помер після 100 років.
Єлисея ще називають Єлисей Чудотворець, оскільки він робив багато чудес: зцілював хворих, пішки переходив річкою Йордан. Пророк Єлисей був єдиним свідком піднесення на небо пророка Іллі і за церковними переказами отримав у спадок від нього мантію як видимий знак успадкування пророчого духу.
За народними традиціями на Єлисея освячували новий одяг, щоб він приносив лише користь та удачу власнику.
Згідно з народними повір'ями, цього дня не можна лінуватися, інакше будуть серйозні фінансові проблеми. Небажано вживати спиртні напої чи ліки на спирті – ризикуєте погіршити своє самопочуття. Якщо побачите в цю дату квітку лютика - не зривайте, інакше буде конфлікт із кимось по роботі.
Сьогодні, 27 червня, іменини святкують Олександр, Георгій, Єлисей, Мефодій, Павло, Мстислав, Микола, Володимир, Єгор, Осип.
О, святый, славный пророче Божий Елисее! К тебе ныне прибегаем и смиренно просим, буди нам грешным ходатай у Престола Царя Славы. Вемы честное твое житие и славная деяния твоя, имиже, Господь, спасе верныя чада Своя. Милостию Илииною подадеся ти сугубая благодать и сотвори тя Господь светильник народу своему, да избавит его от тьмы нечестия и многобожия. Буди и нам утверждение в вере и благочестии, да явится в нас вера жива и действенна. Якоже некогда через тя воскреси Господь сына благочестивой жены, такожде и ныне чрез ходатайство твое да воскресит Господь души наша умерщвленные грехом. Да очистит и омыет нас, подобие омовению и очищению в водах Иорданских проказы Неемана сирианина. Сотвори тя Господь пророка неложна: зриши бо яко настоящая далече сущая: сего ради, прозрел еси семилетний глад в стране израильтестей и смерть Венадада царя сирийскаго. Умоли Всемилостиваго Бога да подаст нам видение неправд и согрешений наших. Да всадит в сердце наше дух смирения и кротости, дух братолюбия и незлобия, дух терпения, целомудрия и воздержания. Яко помазав пророче князя Ииуя на царство, испроси правителем нашим мудрость и нелицеприятие. Умоли Всещедраго Бога, отвратити от нас всякий гнев Его, праведно на ны движимый, и сохранити вся грады и веси, от глада, труса, потопа, огня, меча, и от нашествия иноплеменных и междоусобныя брани, от смертоносныя язвы, даровати же нам вся к жизни временней благопотребная и к вечному спасению полезная. Прослави тя, Господь, пророче и по кончине твоей, яко от прикосновения к честным останкам твоим воскреси мертваго, несомаго на погребение. Подобие и к нам да прикоснется благодать Божия, возставляющая от тли смерти всякое создание, и оживотворит ны к жизни праведной и благочестной. Наипаче же моли Господа, да сподобит всех нас по христианской кончине Небесное Царствие получити, идеже вси праведнии купно с тобою славят Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.
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