Церковный праздник 27 июня: вот что нельзя делать в этот особый день, кому молиться

В чем суть праздника

Елисей был сыном богатого пахаря, но решил не продолжать дело отца, а проповедовать христианство. Святой был помощником пророка Илии, а затем стал самостоятельным пророком. Елисей прожил долгую жизнь и скончался после 100 лет.

Елисея еще называют Елисей Чудотворец, поскольку он совершал много чудес: исцелял больных, пешком переходил по реке Иордан. Пророк Елисей был единственным свидетелем вознесения на небо пророка Илии и по церковным преданиям получил в наследство от него мантию, как видимый знак наследования пророческого духа.

По народным традициям на Елисея освящали новую одежду, чтобы она приносила только пользу и удачу владельцу.

Что сегодня нельзя делать

Согласно народным поверьям, в этот день нельзя лениться, иначе будут серьезные финансовые проблемы. Нежелательно употреблять спиртные напитки или лекарства на спирту - рискуете ухудшить свое самочувствие. Если увидите в эту дату цветок лютика - не срывайте, иначе будет конфликт с кем-то по работе.

Народные приметы на Елисея

Если весь день идет дождь – к непогоде в течение следующих 7 недель.

Много комаров и мошек – к хорошему урожаю ягод и грибов.

Если петух громко и в странное время поет, будет беда.

Лошади ржут – к хорошему урожаю овса.

Сегодня, 27 июня, именины празднуют Александр, Георгий, Елисей, Мефодий, Павел, Мстислав, Николай, Владимир, Егор, Осип.

Молитва святому Елисею

О, святый, славный пророче Божий Елисее! К тебе ныне прибегаем и смиренно просим, буди нам грешным ходатай у Престола Царя Славы. Вемы честное твое житие и славная деяния твоя, имиже, Господь, спасе верныя чада Своя. Милостию Илииною подадеся ти сугубая благодать и сотвори тя Господь светильник народу своему, да избавит его от тьмы нечестия и многобожия. Буди и нам утверждение в вере и благочестии, да явится в нас вера жива и действенна. Якоже некогда через тя воскреси Господь сына благочестивой жены, такожде и ныне чрез ходатайство твое да воскресит Господь души наша умерщвленные грехом. Да очистит и омыет нас, подобие омовению и очищению в водах Иорданских проказы Неемана сирианина. Сотвори тя Господь пророка неложна: зриши бо яко настоящая далече сущая: сего ради, прозрел еси семилетний глад в стране израильтестей и смерть Венадада царя сирийскаго. Умоли Всемилостиваго Бога да подаст нам видение неправд и согрешений наших. Да всадит в сердце наше дух смирения и кротости, дух братолюбия и незлобия, дух терпения, целомудрия и воздержания. Яко помазав пророче князя Ииуя на царство, испроси правителем нашим мудрость и нелицеприятие. Умоли Всещедраго Бога, отвратити от нас всякий гнев Его, праведно на ны движимый, и сохранити вся грады и веси, от глада, труса, потопа, огня, меча, и от нашествия иноплеменных и междоусобныя брани, от смертоносныя язвы, даровати же нам вся к жизни временней благопотребная и к вечному спасению полезная. Прослави тя, Господь, пророче и по кончине твоей, яко от прикосновения к честным останкам твоим воскреси мертваго, несомаго на погребение. Подобие и к нам да прикоснется благодать Божия, возставляющая от тли смерти всякое создание, и оживотворит ны к жизни праведной и благочестной. Наипаче же моли Господа, да сподобит всех нас по христианской кончине Небесное Царствие получити, идеже вси праведнии купно с тобою славят Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.