Церковне свято 26 вересня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Іван, син рибалки Зеведея, займає важливе місце серед учнів Ісуса Христа. Він був братом Якова і належав до найближчого кола учнів, разом із Петром і Яковом. Іван став свідком багатьох ключових подій, що відбувалися під час служіння Ісуса, таких як Преображення Господнє і події в Гетсиманському саду.

Відомо, що Іван залишався вірним Христу навіть під час Його страти. Саме йому було доручено особливе завдання - піклуватися про Марію, матір Ісуса. Він також написав своє Євангеліє, яке відрізняється глибиною та унікальним вченням. Важливою частиною його спадщини є також Апокаліпсис, де він описує свої видіння, пов'язані з кінцем світу та другим пришестям Христа.

Після Воскресіння Ісуса Іван активно проповідував у Єрусалимі та в Азії, сприяючи створенню перших християнських громад. За легендою, він прожив до глибокої старості в Ефесі, продовжуючи навчати людей і вести їх до віри.

Символом Івана є орел, який символізує висоту його богословських ідей. Він помер природною смертю в старості, залишивши по собі величезну спадщину в християнстві.

Іван Богослов (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 26 вересня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Сваритися і лихословити

Зосереджуватися на негативних думках

Виконувати важку фізичну роботу

Відмовляти тим, хто потребує допомоги.

Окрім цього, не радять носити старе або пошкоджене взуття, оскільки це може принести нещастя. Також треба уникати зупинок на перехрестях, оскільки вважається, що там можна зустріти нечисту силу.

Народні прикмети і традиції цього дня

Іде дощ зі снігом - в січні очікується відлига

Хмарно на вечір - насувається негода

Сильний вітер - скоро піде дощ.

Цей день предки називали "днем пам'яті". Вони утримувалися від вживання алкоголю, вшановуючи померлих. Люди відвідували храми, молячись Івану Богослову, просячи його захисту, здоров'я та щастя для своїх родин.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Володимир, Дмитро, Іван, Микола, Олександр.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: