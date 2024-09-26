Церковный праздник 26 сентября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Сегодня, 26 сентября, праздник - православные украинцы чтят память святого апостола и евангелиста Ивана Богослова других по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Иоанн, сын рыбака Зеведея, занимает важное место среди учеников Иисуса Христа. Он был братом Иакова и принадлежал к ближайшему кругу учеников вместе с Петром и Иаковом. Иоанн стал свидетелем многих ключевых событий, происходивших во время служения Иисуса, таких как Преображение Господне и события в Гефсиманском саду.
Известно, что Иоанн оставался верен Христу даже во время Его казни. Именно ему была поручена особая задача - заботиться о Марии, матери Иисуса. Он также написал свое Евангелие, отличающееся глубиной и уникальным учением. Важной частью его наследия также Апокалипсис, где он описывает свои видения, связанные с концом мира и вторым пришествием Христа.
После Воскресения Иисуса Иоанн активно проповедовал в Иерусалиме и Азии, способствуя созданию первых христианских общин. По легенде, он прожил до глубочайшей старости в Эфесе, продолжая учить людей и вести их к вере.
Символом Ивана является орёл, символизирующий высоту его богословских идей. Он умер естественной смертью в старости, оставив после себя огромное наследие в христианстве.
Иван Богослов (изображение: Википедия)
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
Кроме этого, не советуют носить старую или поврежденную обувь, поскольку это может принести несчастье. Также следует избегать остановок на перекрестках, поскольку считается, что там можно встретить нечистую силу.
Этот день предки называли "днем памяти". Они воздерживались от употребления алкоголя, чествуя умерших. Люди посещали храмы, молясь Иоанну Богослову, прося его защиты, здоровья и счастья для своих семей.
Сегодня именины празднуют: Владимир, Дмитрий, Иван, Николай, Александр.
За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
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При написании материала были использованы источники: сайты ВЦУ, Христианский портал "Кириос", Википедия.