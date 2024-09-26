Церковный праздник 26 сентября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Иоанн, сын рыбака Зеведея, занимает важное место среди учеников Иисуса Христа. Он был братом Иакова и принадлежал к ближайшему кругу учеников вместе с Петром и Иаковом. Иоанн стал свидетелем многих ключевых событий, происходивших во время служения Иисуса, таких как Преображение Господне и события в Гефсиманском саду.

Известно, что Иоанн оставался верен Христу даже во время Его казни. Именно ему была поручена особая задача - заботиться о Марии, матери Иисуса. Он также написал свое Евангелие, отличающееся глубиной и уникальным учением. Важной частью его наследия также Апокалипсис, где он описывает свои видения, связанные с концом мира и вторым пришествием Христа.

После Воскресения Иисуса Иоанн активно проповедовал в Иерусалиме и Азии, способствуя созданию первых христианских общин. По легенде, он прожил до глубочайшей старости в Эфесе, продолжая учить людей и вести их к вере.

Символом Ивана является орёл, символизирующий высоту его богословских идей. Он умер естественной смертью в старости, оставив после себя огромное наследие в христианстве.

Иван Богослов (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 26 сентября

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Ссориться и злословить

Сосредотачиваться на негативных мнениях

Выполнять тяжелую физическую работу

Отказывать нуждающимся в помощи.

Кроме этого, не советуют носить старую или поврежденную обувь, поскольку это может принести несчастье. Также следует избегать остановок на перекрестках, поскольку считается, что там можно встретить нечистую силу.

Народные приметы и традиции этого дня

Идет дождь со снегом - в январе ожидается оттепель

Облачно на вечер - надвигается ненастье

Сильный ветер - скоро пойдет дождь.

Этот день предки называли "днем памяти". Они воздерживались от употребления алкоголя, чествуя умерших. Люди посещали храмы, молясь Иоанну Богослову, прося его защиты, здоровья и счастья для своих семей.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Владимир, Дмитрий, Иван, Николай, Александр.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: