Церковне свято 26 січня: чим цей день небезпечний, що не можна робити

Традиції цього дня

Ксенофонт і Марія жили у V столітті і вели благочестивий спосіб життя. Вони мали двох дітей Іоанна і Аркадія. Якось пливли сини на кораблі в інше місто, де мають навчатися, і потрапили у сильний шторм. Діти змогли врятуватися, але їх викинуло на різні береги, і кожен вважав свого брата загиблим.

Цього дня селяни гадали. Наприклад, люди кидали горошини на тарілку. Якщо вони котилися дзвінко, то чекали на мороз. А якщо тихо, то вважали, що буде снігопад.

Народні прикмети цього дня

ясний день - до ранньої весни

холодний день - до посушливого літа

навколо чистіше чутно звуки - скоро зіпсується погода

кішка часто дивиться у вікно – буде потепління

Що суворо не можна робити цього дня

Церква каже, що сьогодні не можна забувати про своїх померлих родичів, бо інакше їхня душа проникне до хати. Щоб цього не сталося, треба піти до храму та поставити свічку за упокій. Не рекомендується відчиняти вікна, щоб душа теж не могла влетіти усередину.

День ангела сьогодні святкують:

Аркадій, Давид, Климент, Ксенофонт, Марія, Павла, Петро, Симеон, Федір.