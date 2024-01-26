Церковный праздник 26 января: чем этот день опасен, что нельзя делать

26 января православная церковь в Украине чтит память Ксенофонта, Марии, Иоанна и Аркадия.
О том, что можно и категорически нельзя делать в этот день, его приметы, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
Ксенофонт и Мария жили в V веке и вели благочестивый образ жизни. У них было двое детей Иоанн и Аркадий. Как-то плыли сыновья на корабле в другой город, где должны учиться, и попали в сильный шторм. Дети смогли спастись, но их выбросило на разные берега и каждый считал своего брата погибшим
В этот день селяне гадали. К примеру, люди бросали горошины на тарелку. Если они катились звонко, то ждали мороз. А если тихо, считали, что будет снегопад.
Церковь говорит, что сегодня нельзя забывать о своих усопших родственниках, потому что иначе их душа проникнет в дом. Чтобы этого не произошло, нужно пойти в храм и поставить свечу за упокой. Не рекомендуется открывать окна, чтобы душа тоже не могла влететь внутрь.
День ангела сегодня празднуют:
Аркадий, Давид, Климент, Ксенофонт, Мария, Павла, Петр, Симеон, Федор.
Недавно мы делились церковным календарем на 2024 год.
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