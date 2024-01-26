RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Церковный праздник 26 января: чем этот день опасен, что нельзя делать

Какой сегодня праздник (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

26 января православная церковь в Украине чтит память Ксенофонта, Марии, Иоанна и Аркадия.

О том, что можно и категорически нельзя делать в этот день, его приметы, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

Традиции этого дня

Ксенофонт и Мария жили в V веке и вели благочестивый образ жизни. У них  было двое детей Иоанн и Аркадий. Как-то плыли сыновья на корабле в другой город, где должны учиться, и попали в сильный шторм. Дети смогли спастись, но их выбросило на разные берега и каждый считал своего брата погибшим

В этот день селяне гадали. К примеру, люди бросали горошины на тарелку. Если они катились звонко, то ждали мороз. А если тихо, считали, что будет снегопад.

Народные приметы этого дня

  • ясный день - к ранней весне
  • холодный день - к засушливому лету
  • вокруг чище слышны звуки - скоро испортится погода
  • кошка часто смотрит в окно - будет потепление

Что строго нельзя делать в этот день

Церковь говорит, что сегодня нельзя забывать о своих усопших родственниках, потому что иначе их душа проникнет в дом. Чтобы этого не произошло, нужно пойти в храм и поставить свечу за упокой. Не рекомендуется открывать окна, чтобы душа тоже не могла влететь внутрь.

День ангела сегодня празднуют:

Аркадий, Давид, Климент, Ксенофонт, Мария, Павла, Петр, Симеон, Федор.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
свято в УкраїніПраздники в Украине