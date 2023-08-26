Церковне свято 26 серпня: що категорично не можна робити і до кого сьогодні молитися

Історія свята

Максим Сповідник - богослов, який жив у VII ст. в Константинополі. Він народився в аристократичній сім’ї, в юності вивчав філософію, риторику, граматику, досконало опанував богословською діалектикою.

Богослов вів аскетичний спосіб життя, став відомим завдяки своїй боротьбі з єрессю. Максим Сповідник написав багато богословських трактатів, диспутів, богослужінь та пояснень до молитов.

В давнину традиційно 26 серпня селяни прибирали в сараях і льохах, а також заговорювали сіни та зимові сховища від "лихого ока" і різноманітної нечисті.

Прикмети 26 серпня

якщо сова ухає всю ніч, значить скоро зміниться погода

кажанів видно вдень - будуть ранні заморозки

якщо зранку густий туман, то в лісі вже багато грибів

червоний місяць - чекайте мокрої погоди

якщо безвітряна погода, то в наступні кілька днів буде дуже вітряно

грибів багато в лісі - до багатого врожаю хліба через рік

Що не можна сьогодні робити

дарувати і приймати в подарунок рушники

згадувати старі образи і дорікати ними близьким

працювати з рослинами в саду або в городі

сумувати і бажати комусь зла

лаятись і плакати

День ангела сьогодні святкують: Авунда, Євдокія, Іполит, Ірина (Іриней), Конкордія, Ксенія, Максим, Парамон та Тихон.

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