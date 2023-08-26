Церковне свято 26 серпня: що категорично не можна робити і до кого сьогодні молитися

"Преподобний отче Максиме! Зміцни нашу слабку віру, щоб безсумнівно сподіватися нам на отримання благосердя від Отця Небесного молитвами твоїми.
Випроси турботами своїми у Всемилостивого Бога нашого мир для Церкви Його, під знаменом хреста войовничих, погодження у вірі та одностайність, знищення розколу та непорозуміння, підтримку в благих справах, зцілення для хворих, сумним - розраду, ображеним - заступництво, бідуючим допомогу.
Усім нам, що з вірою в серці прийшли до тебе, допоможи опікою своєю та проханнями до Господа, і усіх нас направ у мирі та покаянні скінчити життя наше земне, Небесного Царства наслідуючи, щоб жити з усіма праведниками, за життя догодившими Господу нашому Ісусу Христу, Якому же личить усяка слава, честь та поклоніння, разом з Його Отцем та Пресвятим і Благим, і Животворний Його Духом, нині і прісно, і на віки віків". Амінь.