Церковный праздник 26 августа: что категорически нельзя делать и к кому сегодня молиться

История праздника

Максим Исповедник - богослов, который жил в VII в. в Константинополе. Он родился в аристократической семье, в юности изучал философию, риторику, грамматику, в совершенстве овладел богословской диалектикой.

Богослов вел аскетический образ жизни, стал известен благодаря своей борьбе с ересью. Максим Исповедник написал много богословских трактатов, диспутов, богослужений и объяснений к молитвам.

В древности традиционно 26 августа крестьяне убирали в сараях и погребах, а также заговаривали сени и зимние хранилища от "лихого глаза" и разнообразной нечисти.

Приметы 26 августа

если сова ухает всю ночь, значит скоро изменится погода

летучих мышей видно днем - будут ранние заморозки

если с утра густой туман, то в лесу уже много грибов

красная луна - ждите мокрой погоды

если безветренная погода, то в следующие несколько дней будет очень ветрено

грибов много в лесу - до богатого урожая хлеба через год

Что нельзя сегодня делать

дарить и принимать в подарок полотенца

вспоминать старые обиды и упрекать ими близких

работать с растениями в саду или в огороде

грустить и желать кому-то зла

ругаться и плакать

День ангела сегодня празднуют: Авунда, Евдокия, Ипполит, Ирина (Ириней), Конкордия, Ксения, Максим, Парамон и Тихон.

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