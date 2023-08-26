Церковный праздник 26 августа: что категорически нельзя делать и к кому сегодня молиться

"Преподобный отец Максим! Укрепи нашу слабую веру, чтобы несомненно надеяться нам на получение благосердия от Отца Небесного молитвами твоими.
Выпроси заботами своими у Всемилостивого Бога нашего мир для Церкви Его, под знамением креста воинствующих, согласование в вере и единодушие, уничтожение раскола и недоразумения, поддержку в благих делах, исцеление для больных, печальным - утешение, обиженным - покровительство, нуждающимся помощь.
Всем нам, которые с верою в сердце пришли к тебе, помоги попечением своим и просьбами к Господу, и всех нас направь в мире и покаянии покончить жизнь нашу земную, Небесного Царства подражая, чтобы жить со всеми праведниками, при жизни угодившими Господу нашему Иисусу Христу, Которому же подобает всякая слава, честь и поклонение, вместе с Его Отцом и Пресвятым, и Благим, и Животворящий Его Духом, ныне и пресно и во веки веков". Аминь.