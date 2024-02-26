Церковне свято 26 лютого: найсуворіша заборона цього дня, порушення якої накличе біду

26 лютого церква за новим стилем вшановує пам'ять святого Порфирія. Цього дня не варто порушувати серйозну заборону, яка стосується вузлів.
Про те, що можна і не можна робити 26 лютого, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.
Зазвичай на Порфірія, якого у народі називали Пізнім, була гарна погода. Весна починала приходити, але усе ж могла здивувати раптовими морозами.
Порфірій допомагав будувати церкви, міг врятувати людей від неврожаю та викликав дощ, а також зцілював людей.
Цього дня можна молитися про здоров'я, але не варто просити про здійснення бажань.
Раніше ми вже розповідали, як змінився церковний календар свят і коли Великдень.
Окрім цього, раніше стало відомо, кого та як вітати з іменинами 26 лютого.