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Церковный праздник 26 февраля: самый строгий запрет в этот день, нарушение которого накличет беду

Что следует делать 26 февраля (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

26 февраля церковь по новому стилю чтит память святого Порфирия. В этот день не стоит нарушать серьезный запрет, касающийся узлов.

О том, что можно и нельзя делать 26 февраля, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

Традиции этого дня

Обычно на Порфирия, которого в народе называли Поздним, была хорошая погода. Весна начинала приходить, но все же могла удивить внезапными морозами.

Порфирий помогал строить церкви, мог спасти людей от неурожая и вызвал дождь, а также исцелял людей.

В этот день можно молиться о здоровье, но не стоит просить о исполнении желаний.

Что запрещено делать 26 февраля

  • мужчинам не стоит заводить новые знакомства, они не принесут счастья
  • запрещено вязать, заниматься рукоделием и завязывать любые узлы - тех, кто это проигнорирует, может ждать беда
  • не стоит ссориться, выяснять отношения и употреблять брань.

Приметы на 26 февраля

  • солнце светит с самого утра - лето будет теплым
  • ударили морозы - весна опоздает
  • птицы вьют гнезда - дождей не будет еще долго.

 

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