Церковный праздник 26 февраля: самый строгий запрет в этот день, нарушение которого накличет беду

26 февраля церковь по новому стилю чтит память святого Порфирия. В этот день не стоит нарушать серьезный запрет, касающийся узлов.
О том, что можно и нельзя делать 26 февраля, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
Обычно на Порфирия, которого в народе называли Поздним, была хорошая погода. Весна начинала приходить, но все же могла удивить внезапными морозами.
Порфирий помогал строить церкви, мог спасти людей от неурожая и вызвал дождь, а также исцелял людей.
В этот день можно молиться о здоровье, но не стоит просить о исполнении желаний.
Ранее мы уже рассказывали, как изменился церковный календарь праздников и когда Пасха.
Кроме того, ранее стало известно, кого и как поздравлять с именинами 26 февраля.