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День ангела 26 лютого: найкращі привітання для іменинників у прозі та віршах

Неділя 25 лютого 2024 22:06
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День ангела 26 лютого: найкращі привітання для іменинників у прозі та віршах Як назвати дитину 26 лютого (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

26 лютого день ангела святкуватимуть чимало людей. Обов'язково підготуйте душевне привітання та не забудьте побажати іменинникам усього найкращого.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує день ангела 26 лютого, як красиво привітати з іменинами, а також як назвати дитину.

Під час підготовки матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайти jak.koshachek, Zdorovia, Слова.net, "Місячний календар", "Пряма мова Львова".

У кого день ангела 26 лютого

Привітайте з іменинами людей, які при народженні отримали такі імена: Іван, Микола, Петро, Севастян, Сергій, Ян, Анна.

Окрім цього, не забудьте підготувати щирі побажання для тих, кого звуть: Стефан, Світлана, Тимофій, Ганна, Злата, Семен, Микола.

Як назвати дівчинку у лютому

Якщо ви обираєте ім'я для "зимової" дівчинки, роздивіться такі варіанти: Олена, Аліса, Богдана, Вета, Варвара, Вікторія, Віра, Єва, Зоя, Ірина, Івона, Любов, Лія, Леся, Лариса, Маріанна, Марина, Михайлина, Наталія, Нателла, Ніка, Нонна, Нора, Оксана, Олеся, Павла, Поліна, Ярослава.

Як назвати хлопчика у лютому

Обираючи ім'я для хлопчика, який народився у лютому, зверніть увагу на такі варіанти: Василь, Гордій, Георгій, Гавриїл, Григорій, Данило, Дмитро, Марк, Максим, Микола, Никанор, Петро, Сергій, Сава.

Привітання з днем ангела

  • "Твоє ім'я сьогодні звучить особливо урочисто і красиво і на це є дуже гарна причина - твій День Ангела. Прийми мої найтепліші вітання і найщиріші побажання: нехай ти і твій Ангел будете нероздільні, всі мрії досяжні, а бажання здійснюються!"
  • "Моє серце радіє, а душа прагне сказати багато красивих слів. Бажаю тобі зануритися в океан радості, залишивши всі печалі на піщаному березі. Нехай хвиля натхнення накриє тебе з головою, нехай бурхливі потоки життя несуть назустріч любові, з якою ти знайдеш тиху гавань"
  • "З днем ​​ангела тебе, бажаємо тобі ніколи не здаватися, нехай твій ангел охоронець допомагає тобі летіти... Коли твої крила опускаються вниз!"

Привітання з іменинами у віршах

"Хай добрий Ангел береже від зла,
Дарує щастя, душу зігріває!
Тобі бажаю я тепла,
Любові і удачі побажаю.

Хай доленьку завжди твою несе
На ніжних крилах радості й достатку,
Хай буде у житті лиш добре все
І все обов’язково у порядку!".

Нагадаємо, раніше з'явився церковний календар на березень 2024.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, як змінився церковний календар свят і коли Великдень.

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