День ангела 26 лютого: найкращі привітання для іменинників у прозі та віршах
26 лютого день ангела святкуватимуть чимало людей. Обов'язково підготуйте душевне привітання та не забудьте побажати іменинникам усього найкращого.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує день ангела 26 лютого, як красиво привітати з іменинами, а також як назвати дитину.
Під час підготовки матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайти jak.koshachek, Zdorovia, Слова.net, "Місячний календар", "Пряма мова Львова".
У кого день ангела 26 лютого
Привітайте з іменинами людей, які при народженні отримали такі імена: Іван, Микола, Петро, Севастян, Сергій, Ян, Анна.
Окрім цього, не забудьте підготувати щирі побажання для тих, кого звуть: Стефан, Світлана, Тимофій, Ганна, Злата, Семен, Микола.
Як назвати дівчинку у лютому
Якщо ви обираєте ім'я для "зимової" дівчинки, роздивіться такі варіанти: Олена, Аліса, Богдана, Вета, Варвара, Вікторія, Віра, Єва, Зоя, Ірина, Івона, Любов, Лія, Леся, Лариса, Маріанна, Марина, Михайлина, Наталія, Нателла, Ніка, Нонна, Нора, Оксана, Олеся, Павла, Поліна, Ярослава.
Як назвати хлопчика у лютому
Обираючи ім'я для хлопчика, який народився у лютому, зверніть увагу на такі варіанти: Василь, Гордій, Георгій, Гавриїл, Григорій, Данило, Дмитро, Марк, Максим, Микола, Никанор, Петро, Сергій, Сава.
Привітання з днем ангела
- "Твоє ім'я сьогодні звучить особливо урочисто і красиво і на це є дуже гарна причина - твій День Ангела. Прийми мої найтепліші вітання і найщиріші побажання: нехай ти і твій Ангел будете нероздільні, всі мрії досяжні, а бажання здійснюються!"
- "Моє серце радіє, а душа прагне сказати багато красивих слів. Бажаю тобі зануритися в океан радості, залишивши всі печалі на піщаному березі. Нехай хвиля натхнення накриє тебе з головою, нехай бурхливі потоки життя несуть назустріч любові, з якою ти знайдеш тиху гавань"
- "З днем ангела тебе, бажаємо тобі ніколи не здаватися, нехай твій ангел охоронець допомагає тобі летіти... Коли твої крила опускаються вниз!"
Привітання з іменинами у віршах
"Хай добрий Ангел береже від зла,
Дарує щастя, душу зігріває!
Тобі бажаю я тепла,
Любові і удачі побажаю.
Хай доленьку завжди твою несе
На ніжних крилах радості й достатку,
Хай буде у житті лиш добре все
І все обов’язково у порядку!".
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