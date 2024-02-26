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Церковне свято 26 лютого: найсуворіша заборона цього дня, порушення якої накличе біду

Понеділок 26 лютого 2024 06:00
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Церковне свято 26 лютого: найсуворіша заборона цього дня, порушення якої накличе біду Що варто робити 26 лютого (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

26 лютого церква за новим стилем вшановує пам'ять святого Порфирія. Цього дня не варто порушувати серйозну заборону, яка стосується вузлів.

Про те, що можна і не можна робити 26 лютого, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.

Традиції цього дня

Зазвичай на Порфірія, якого у народі називали Пізнім, була гарна погода. Весна починала приходити, але усе ж могла здивувати раптовими морозами.

Порфірій допомагав будувати церкви, міг врятувати людей від неврожаю та викликав дощ, а також зцілював людей.

Цього дня можна молитися про здоров'я, але не варто просити про здійснення бажань.

Що заборонено робити 26 лютого

  • чоловікам не варто заводити нові знайомства, вони не принесуть щастя
  • заборонено в'язати, займатися рукоділлям та зав'язувати будь-які вузли - на тих, хто це проігнорує, може чекати біда
  • не варто сваритися, з'ясовувати стосунки й вживати лайку.

Прикмети на 26 лютого

  • сонце світить з самого ранку - літо буде теплим
  • вдарили морози - весна запізниться
  • птахи в'ють гнізда - дощів не буде ще довго.

    Раніше ми вже розповідали, як змінився церковний календар свят і коли Великдень.

    Окрім цього, раніше стало відомо, кого та як вітати з іменинами 26 лютого.

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