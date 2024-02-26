Церковный праздник 26 февраля: самый строгий запрет в этот день, нарушение которого накличет беду

26 февраля церковь по новому стилю чтит память святого Порфирия. В этот день не стоит нарушать серьезный запрет, касающийся узлов.

О том, что можно и нельзя делать 26 февраля, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Традиции этого дня

Обычно на Порфирия, которого в народе называли Поздним, была хорошая погода. Весна начинала приходить, но все же могла удивить внезапными морозами.

Порфирий помогал строить церкви, мог спасти людей от неурожая и вызвал дождь, а также исцелял людей.

В этот день можно молиться о здоровье, но не стоит просить о исполнении желаний.

Что запрещено делать 26 февраля

мужчинам не стоит заводить новые знакомства, они не принесут счастья

запрещено вязать, заниматься рукоделием и завязывать любые узлы - тех, кто это проигнорирует, может ждать беда

не стоит ссориться, выяснять отношения и употреблять брань.

Приметы на 26 февраля