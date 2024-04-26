Церковне свято 26 квітня: що категорично не можна робити цього дня, у кого День ангела

Традиції цього дня, що треба зробити

Василь згадується у зв'язку з мучеництвом у ранньому IV столітті. Він був єпископом міста Амасія, розташованого на території сучасної Туреччини. Він відданий християнству, постійно боровся з ідолопоклонниками й захищав вірян.

За легендою, імператор Ліциній, який був язичником, переслідував християн, порушуючи "Указ про віротерпимість", встановлений імператором Костянтином Великим. Ліциній намагався звабити Глафіру, служницю своєї дружини, але вона втекла до Василя до Амасії. Імператор дізнався про це і викликав їх обох до себе. Після смерті Глафіри Василя засудили до смерті за відмову стати верховним жерцем язичницьких культів.

Традиційно жінки цього дня садять горох. Також можна починати садити ранні сорти картоплі, якщо погода дозволяє. Також зустрічають ластівок, які повертаються додому. Вважалося, що ця пташка захищає будинок від нещастя.

Головні прикмети 26 квітня

Якщо вранці сильний вітер, а до вечора він ослабнув, то кілька днів буде тепло і ясно.

Не видно верхівок хмар, значить буде гроза

Вранці багато роси - буде багато огірків.

Що не можна робити цього дня

Згідно з народними повір'ями, не варто чоловікам садити горох, оскільки його точно не виросте. Також не рекомендується сваритися або лаятися невістці зі свекрухою або зятю з тещею.

Існує думка, що це може призвести до серйозних сварок всередині родини, а навіть її члени можуть стати один одному ворогами.

День Ангела святкує Василь.