Церковне свято 26 червня. Що треба зробити в особливий день, а що - заборонено
26 червня 2023 року за церковним православним календарем вшановується пам'ять святої мучениці Акилини. У народі цей день називали Килина Гречишниця, і він мав багато цікавих традицій.
Що можна робити в особливий день, що заборонено, і як помолитися про благополуччя - в матеріалі Styler далі.
Що треба зробити в цей день
Колись в цей день сіяли гречку і присвячували його кашам. Люди готували казани каші і хвалили їх перед сусідами, виставляли на вулиці і пригощали стравою нужденних.
В цей день заведено було говорити: "Гречана каша матінка наша, а хліб житній - батько наш рідний".
У день пам'яті Акилини слід запросити в дім родичів і близьких і пригостити їх гречаною кашею, гречаниками або іншими страви з гречки.
Вважається, що той, хто скуштує 26 червня гречку, буде здоровим і увесь рік його буде супроводжувати удача.
За давніми прикметами в цей день на землю спускаються комарі, оводи і джмелі, і стають особливо агресивними. Комахи дуже докучають людям і домашній худобі.
Саме тому зібране в Акулинин день молоко вважалося отруйним і небезпечним для здоров'я. Наші предки в народне свято 26 червня корів не доїли, а залишали молоко телятам.
Також день був відомий тим, що можна було вирушати на збори суниці - до того часу вона вже дозрівала.
Також сьогодні треба помолитися святій - попросити у неї гарного врожаю. Акилина також допомагає лікувати хвороби та у сімейних проблемах.
Що заборонено на Акилини
Не можна сваритися, скандалити - це до втрати грошей. Також не треба думати про погане і робити нехороші вчинки, бо вам буде нещастя.
Заборонено в цей день лаяти себе, згадувати про себе погане і скаржитися на своє життя, інакше все стане ще гірше.
Не варто відмовляти в милостині, щоб не нажити собі фінансових труднощів.
У цей день не можна пити домашнє свіже молоко, а також не варто доїти корів. Також не можна випасати тварин вдень і ввечері, інакше їх замучать комахи.
День Акилини вважається дуже невдалим для будь-яких робіт на городі, особливо посіву пізніх овочів і зелені. Також сьогодні не можна обрізати крону дерев і гілки кущів.
Прикмети на 26 червня
- сонячний день і багато комарів - гарна погода буде довго
- якщо наснилися родичі - сон важливий, потрібно його запам'ятати
- мошки літають великим роєм - до гарної погоди
- вітер дме поривами - до тихої і прохолодної погоди
- веселка на небі з'явилася - решта червня буде сухою
- якщо цілий день похмуро, то до кінця червня так само буде
- сонце під час сходу приховано в тумані - до спеки і задухи
- якщо бджоли літають над рослинами з раннього ранку, то день буде погожим
День ангела відзначають:
Килина, Олександр, Олексій, Андрій, Анна, Антоніна, Данило, Дмитро, Іван, а також Яків.
Як помолитися про благополуччя і добробут в родині:
Господь наш Всемогутній, я кличу до Тебе. Молю Тебе про сімейне щастя і благополуччя.
Не залиш близьких моїх без свого заступництва, пошли благодать свою і збережи від усякого зла, сварок і конфліктів.
Дай розуму триматися одне за одного і разом боротися за щастя, долаючи труднощі з Твоєю допомогою.
Амінь.
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