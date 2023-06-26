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Церковный праздник 26 июня. Что нужно сделать в особенный день, а что - запрещено

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Понедельник 26 июня 2023 06:01
Церковный праздник 26 июня. Что нужно сделать в особенный день, а что - запрещено Какой праздник 26 июня 2023 (фото: Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

26 июня 2023 года по церковному православному календарю почитается память святой мученицы Акилины. В народе этот день называли Килиной Гречишницей, и у него было много интересных традиций.

Что можно делать в особенный день, что запрещено, и как помолиться о благополучии - в материале Styler дальше.

Что нужно сделать в этот день

Когда-то в этот день сеяли гречку и посвящали его кашам. Люди готовили казаны каши и хвалили их перед соседями, выставляли на улице и угощали блюдом нуждающихся.

В этот день принято было говорить: "Гречневая каша матушка наша, а хлеб ржаной - отец наш родной".

В день памяти Акилины следует пригласить в дом родственников и близких и угостить их гречневой кашей, гречаниками или другими блюдами из гречки.

Считается, что тот, кто попробует 26 июня гречку, будет здоров и весь год его будет сопровождать удача.

По давним приметам в этот день на землю спускаются комары, оводы и шмели, и становятся особенно агрессивными. Насекомые очень досаждают людям и домашнему скоту.

Именно поэтому собранное в Акулинин день молоко считалось ядовитым и опасным для здоровья. Наши предки в народный праздник 26 июня коров не доили, а оставляли молоко телятам.

Также день был известен тем, что можно было отправляться на сборы земляники - к тому времени она уже созревала.

Также сегодня нужно помолиться святой - попросить у нее хорошего урожая. Акилина также помогает лечить болезни и решать семейные проблемы.

Что запрещено на Акилины

Нельзя ссориться, скандалить - это к потере денег. Также не нужно думать о плохом и совершать нехорошие поступки, потому что вам будет несчастье.

Запрещено в этот день ругать себя, вспоминать о себе плохое и жаловаться на свою жизнь, иначе все станет еще хуже.

Не стоит отказывать в подаянии, чтобы не нажить себе финансовых затруднений.

В этот день нельзя пить домашнее молоко, а также не стоит доить коров. Также нельзя выпасать животных днем и вечером, иначе их замучают насекомые.

День Акилины считается очень неудачным для любых работ на огороде, особенно посева поздних овощей и зелени. Также сегодня нельзя обрезать кроны деревьев и ветки кустов.

Приметы на 26 июня

  • солнечный день и много комаров - хорошая погода будет долго
  • если приснились родственники - сон важный, нужно его запомнить
  • мошки летают большим роем - к хорошей погоде
  • ветер дует порывами - к тихой и прохладной погоде
  • радуга на небе появилась - остаток июня будет сухим
  • если целый день пасмурно, то к концу июня так же будет
  • солнце во время восхода скрыто в тумане - к жаре и задухе
  • если пчелы летают над растениями с раннего утра, то день будет ясным

День ангела отмечают:

Акилина, Александр, Алексей, Андрей, Анна, Антонина, Даниил, Дмитрий, Иван, а также Яков.

Как помолиться о благополучии в семье:

Господь наш Всемогущий, я взываю к Тебе. Молю Тебя о семейном счастье и благополучии.

Не оставь близких моих без своего покровительства, пошли благодать свою и сохрани от всякого зла, ссор и конфликтов.

Дай мудрости держаться друг за друга и вместе бороться за счастье, преодолевая трудности с Твоей помощью.

Аминь.

Раньше мы писали, когда праздновать Маковея и другие Спасы в 2023 году, и как изменятся даты в новом календаре.

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