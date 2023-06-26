Церковный праздник 26 июня. Что нужно сделать в особенный день, а что - запрещено
26 июня 2023 года по церковному православному календарю почитается память святой мученицы Акилины. В народе этот день называли Килиной Гречишницей, и у него было много интересных традиций.
Что можно делать в особенный день, что запрещено, и как помолиться о благополучии - в материале Styler дальше.
Что нужно сделать в этот день
Когда-то в этот день сеяли гречку и посвящали его кашам. Люди готовили казаны каши и хвалили их перед соседями, выставляли на улице и угощали блюдом нуждающихся.
В этот день принято было говорить: "Гречневая каша матушка наша, а хлеб ржаной - отец наш родной".
В день памяти Акилины следует пригласить в дом родственников и близких и угостить их гречневой кашей, гречаниками или другими блюдами из гречки.
Считается, что тот, кто попробует 26 июня гречку, будет здоров и весь год его будет сопровождать удача.
По давним приметам в этот день на землю спускаются комары, оводы и шмели, и становятся особенно агрессивными. Насекомые очень досаждают людям и домашнему скоту.
Именно поэтому собранное в Акулинин день молоко считалось ядовитым и опасным для здоровья. Наши предки в народный праздник 26 июня коров не доили, а оставляли молоко телятам.
Также день был известен тем, что можно было отправляться на сборы земляники - к тому времени она уже созревала.
Также сегодня нужно помолиться святой - попросить у нее хорошего урожая. Акилина также помогает лечить болезни и решать семейные проблемы.
Что запрещено на Акилины
Нельзя ссориться, скандалить - это к потере денег. Также не нужно думать о плохом и совершать нехорошие поступки, потому что вам будет несчастье.
Запрещено в этот день ругать себя, вспоминать о себе плохое и жаловаться на свою жизнь, иначе все станет еще хуже.
Не стоит отказывать в подаянии, чтобы не нажить себе финансовых затруднений.
В этот день нельзя пить домашнее молоко, а также не стоит доить коров. Также нельзя выпасать животных днем и вечером, иначе их замучают насекомые.
День Акилины считается очень неудачным для любых работ на огороде, особенно посева поздних овощей и зелени. Также сегодня нельзя обрезать кроны деревьев и ветки кустов.
Приметы на 26 июня
- солнечный день и много комаров - хорошая погода будет долго
- если приснились родственники - сон важный, нужно его запомнить
- мошки летают большим роем - к хорошей погоде
- ветер дует порывами - к тихой и прохладной погоде
- радуга на небе появилась - остаток июня будет сухим
- если целый день пасмурно, то к концу июня так же будет
- солнце во время восхода скрыто в тумане - к жаре и задухе
- если пчелы летают над растениями с раннего утра, то день будет ясным
День ангела отмечают:
Акилина, Александр, Алексей, Андрей, Анна, Антонина, Даниил, Дмитрий, Иван, а также Яков.
Как помолиться о благополучии в семье:
Господь наш Всемогущий, я взываю к Тебе. Молю Тебя о семейном счастье и благополучии.
Не оставь близких моих без своего покровительства, пошли благодать свою и сохрани от всякого зла, ссор и конфликтов.
Дай мудрости держаться друг за друга и вместе бороться за счастье, преодолевая трудности с Твоей помощью.
Аминь.
Раньше мы писали, когда праздновать Маковея и другие Спасы в 2023 году, и как изменятся даты в новом календаре.
Также узнайте, какие праздники отпразднуют украинцы в июле 2023 года.