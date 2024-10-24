Церковне свято 25 жовтня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Яке свято 25 жовтня у церковному календарі

Святі мученики Маркіан і Мартирій жили в Константинополі, де служили в Константинопольському соборі. Маркіан був читцем, а Мартирій – іподияконом, а також нотаріями Святого Патріарха Павла Сповідника.

У той час в Церкві розгорілася боротьба через єресь Арія, що призвела до переслідувань православних. Імператор Констанцій, син Константина Великого, підтримував цю єресь, переслідуючи православних вірян за їхню віру в Христа як Бога.

Аріани намагалися залучити Маркіана і Мартирія на свою сторону, пропонуючи їм золото та посади, але святі залишилися непохитними. Після погроз і тортур їх засудили до страти. Маркіан і Мартирій прийняли мученицьку смерть у 233 році. Їх тіла були поховані православними християнами, а пізніше, за вказівкою Святителя Іоана Золотоуста, їх мощі перенесли до церкви.

Святі Мученики Маркіан і Мартирій (ікона: kolomija.com)

Що не можна робити

Лихословити, конфліктувати

Відмовляти у допомозі

Пліткувати, наговорювати на інших.

Здавна у цей день вважалося поганою прикметою їсти хліб, інакше весь рік буде важким. Жінки уникали сліз, адже вважалося, що плач може призвести до нових неприємностей. Крім того, не рекомендувалося багато сміятися, оскільки це могло обернутися великим горем у майбутньому.

Народні прикмети і традиції 25 жовтня

Зранку туман - удень буде тепло

Лежить сніг - до гарного врожаю

Вітряно - кілька днів буде погана погода

Чутно грім - взимку буде тепло

Яскраво мерехтять зірки - до морозів

Якщо зірки тьмяні - до тепла.

Цей день в народі відомий як Дідівські плачі, адже заведено вшановувати пам'ять покійних родичів. Українці помітили, що саме в цей час часто йшов сніг або дощ, і вважали, що природа плаче за тими, хто покинув цей світ.

У кого день ангела 25 жовтня

Завтра іменини святкують: Валерій, Матрона.

За гороскопом люди, які народилися 25 жовтня - Скорпіони.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, 25 жовтня є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: