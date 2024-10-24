Церковный праздник 25 октября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

25 октября православные украинцы чтят память святых мучеников Маркияна и Мартирия по новому церковному календарю. В народе этот день называют Дедовские плачи.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Святые мученики Маркиан и Мартирий жили в Константинополе, где служили в Константинопольском соборе. Маркиан был чтецом, а Мартирий - иподиаконом, а также нотариями Святого Патриарха Павла Исповедника.
В то время в Церкви разгорелась борьба из-за ереси Ария, приведшей к преследованиям православных. Император Констанций, сын Константина Великого, поддерживал эту ересь, преследуя православных верующих за их веру во Христа как Бога.
Ариане пытались привлечь Маркиана и Мартирия на свою сторону, предлагая им золото и должности, но святые остались непоколебимыми. После угроз и пыток их приговорили к смертной казни. Маркиан и Мартирий приняли мученическую смерть в 233 году. Их тела были похоронены православными христианами, а позже, по указанию Святителя Иоанна Златоуста, их мощи перенесли в церковь.
Святые Мученики Маркиан и Мартирий (икона: kolomija.com)
З давних времен в этот день считалось плохой приметой есть хлеб, иначе весь год будет трудным. Женщины избегали слез, ведь считалось, что плач может привести к новым неприятностям. Кроме того, не рекомендовалось много смеяться, поскольку это могло обернуться большим горем в будущем.
Этот день в народе известен как Дедовские плачи, ведь принято чтить память покойных родственников. Украинцы заметили, что именно в это время часто шел снег или дождь, и считали, что природа плачет о тех, кто покинул этот мир.
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По гороскопу люди, родившиеся 25 октября - Скорпионы.
Кроме церковного праздника, 25 октября есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
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При написании материала были использованы источники: сайты ВЦУ, Большая украинская энциклопедия, Википедия.