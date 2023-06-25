Церковне свято 25 червня: що сьогодні категорично не можна робити, як помолитися

25 червня православні віряни відзначають день Онуфрія Великого. Цей єгипетський ранньо-християнський святий, який жив у IV столітті, є покровителем мандрівників та бездітних родин.

Що можна і не можна робити, як правильно молитися, прикмети та традиції цього дня - читайте у матеріалі Styler.

Історія свята

Святий спочатку жив у монастирі, а потім відмовився від усіх благ цивілізації і пішов у пустелю, щоб стати самітником. Він багато постував, молився і боровся з пристрастями. Через чернечий спосіб життя він не раз був близький до загибелі. Саме через це святий Онуфрій став прообразом мужності і захисту від смерті.

За переказами, одного дня до нього прийшов преподобний Пануфрій, який і записав все про життя Онуфрія Великого в пустелі. Вони багато розмовляли, а в кінці вечора Онуфрій ліг, помолився і сказав: "В руки Твої, Боже мій, віддаю дух мій" і помер.

Що не можна робити 25 червня

у цей день не можна виносити сміття та бруд з дому, бо так можна винести благополуччя з будинку

не бажано сваритися й ображатись на рідних

не варто сьогодні позичати гроші, бо їх можуть не віддати

вагітним у цей день не можна дозволяти іншим людям гладити свій живіт. Вважається, що дитина народиться занадто довірливою

Головні прикмети цього дня

багато роси - означає, що буде хороший урожай

картопля і брусниця почали цвісти - прийшов час сінокосу

якщо дощ цього дня падає маленькими краплями - йтиме довго

білі хмари під час дощу - провісник граду.

дикі гуси і качки на водоймах пірнають і плескаються - слід чекати опадів.

Іменини у цей день відзначають: Аркадій, Арсеній, Євген, Орест, Анастасія.

Молитва до святого Онуфрія

"Святий Онуфрію, ти, що готовий був радше відійти у вічність, ніж вибрати гріх, що є протестом проти найсвятішої Божої Волі та Доброти, нехай Твоїми молитвами Святий Дух дарує нам Своє Світло, щоб ми бачили істинну вартість всіх речей, розуміли наслідки гріха і робили наш вибір з огляду на Вічність, пам'ятаючи, що ми створені для Бога і небесної слави.

Не для слави земної, кар'єри, бізнесу, розваг. Щоб ми розуміли, що все це лише може бути засобом служіння Богу і ближнім.

Небо - наша пристань, а земля - лише корабель. Молися, щоб ми, подібно до Тебе, котрий пізнав Бога як єдине і найвище Добро, закінчили свій земний шлях в обіймах Творця, зі словами Твоєї останньої молитви: "Господи, в руки Твої передаю душу мою". Амінь.