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Церковный праздник 25 июня: что сегодня категорически нельзя делать, как помолиться

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Воскресенье 25 июня 2023 06:00
Церковный праздник 25 июня: что сегодня категорически нельзя делать, как помолиться Какой церковный праздник 25 июня (фото: Freepik)
Автор: Styler

25 июня православные верующие отмечают день Онуфрия Великого. Этот египетский ранне-христианский святой, живший в IV веке, является покровителем путешественников и бездетных семей.

Что можно и нельзя делать, как правильно молиться, приметы и традиции этого дня - читайте в материале Styler.

История праздника

Святой сначала жил в монастыре, а затем отказался от всех благ цивилизации и ушел в пустыню, чтобы стать отшельником. Он много постился, молился и боролся со страстями. Из-за монашеского образа жизни он не раз был близок к гибели. Именно поэтому святой Онуфрий стал прообразом мужества и защиты от смерти.

По преданию, однажды к нему пришел преподобный Пануфрий, именно он и записал все о жизни Онуфрия Великого в пустыне. Они много разговаривали, а в конце вечера Онуфрий лег, помолился и сказал: "В руки Твои, Боже мой, отдаю дух мой" и умер.

Что нельзя делать 25 июня

  • в этот день нельзя выносить мусор и грязь из дома, потому что так можно вынести благополучие из дома
  • не желательно ссориться и обижаться на родных
  • не стоит сегодня одалживать деньги, потому что их могут не отдать
  • беременным в этот день нельзя разрешать другим людям гладить свой живот, считается, что ребенок родится слишком доверчивым

Главные приметы этого дня

  • много росы - значит, что будет хороший урожай
  • картофель и брусника начали цвести - пришло время сенокоса
  • если дождь в этот день падает маленькими каплями - будет идти долго
  • белые облака во время дождя - предсказатель града
  • дикие гуси и утки на водоемах ныряют и плещутся - следует ожидать осадков

День Ангела в эту дату празднуют: Аркадий, Арсений, Евгений, Орест, Анастасия.

Молитва к святому Онуфрию

"Святой Онуфрия, ты, который готов был скорее отойти в вечность, чем выбрать грех, протестующий против святейшей Божьей Воли и Доброты, пусть Твоими молитвами Святой Дух дарит нам Свет Свой, чтобы мы видели истинную стоимость всех вещей, понимали последствия греха и делали наш выбор, учитывая Вечность, помня, что мы созданы для Бога и небесной славы.

Не для славы земной, карьеры, бизнеса, развлечений. Чтобы мы понимали, что все это только может быть средством служения Богу и ближним.

Небо - наша пристань, а земля - только корабль. Молись, чтобы мы, подобно Тебе, познавшему Бога как единое и высшее Добро, закончили свой земной путь в объятиях Творца, со словами Твоей последней молитвы: "Господи, в руки Твои предаю душу мою". Аминь.

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