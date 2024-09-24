Церковне свято 24 вересня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

24 вересня православні українці вшановують святої преподобної Євфросинії за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Єфросинія народилася приблизно в 1104 році в Полоцьку. Вона була донькою князя Святослава. З маленького віку її цікавила релігія і духовність. Коли дівчина втратила батьків, вона вирішила присвятити своє життя Богу і стала черницею, взявши ім’я Єфросинія.
Вона заснувала жіночий монастир у Полоцьку. Там Єфросинія навчала жінок і дівчат основам християнства і моральності. Вона також подорожувала до святих місць, зокрема до Єрусалиму, що допомогло їй духовно зростати. Єфросинія померла близько 1173 року, але її спадщина і вплив на релігійне життя залишилися важливими.
Єфросинія Полоцька (зображення: Вікіпедія)
Згідно віруванням і народним традиціям українців, бажано не робити таке:
Також не рекомендується мити голову, адже, за народними повір'ями, це може призвести до постійних головних болів. Окрім цього, радять не підіймати знайдені на землі речі, адже вони можуть принести вам біди та нещастя, пов'язані з їхнім колишнім власником.
Наші предки в давнину починали готувати капусту на зиму, займаючись консервацією. У цьому процесі часто брала участь вся родина, адже вважалося, що якщо працювати окремо, капуста може швидко прокиснути. Спільна праця не тільки допомагала зробити запаси на зиму, але й зміцнювала сімейні зв'язки та створювала атмосферу єдності.
Завтра іменини святкують: Герман, Євген, Максим, Микола, Олександр, Остап, Павло, Роман, Сергій, Єфросинія.
За гороскопом люди, які народилися 24 вересня - Терези.
Окрім церковного свята, 24 вересня є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них
Раніше ми розказували про Воздвиження Хреста Господнього - головні заборони і традиції великого свята.
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