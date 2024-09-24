Церковне свято 24 вересня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке свято 24 вересня у церковному календарі

Єфросинія народилася приблизно в 1104 році в Полоцьку. Вона була донькою князя Святослава. З маленького віку її цікавила релігія і духовність. Коли дівчина втратила батьків, вона вирішила присвятити своє життя Богу і стала черницею, взявши ім’я Єфросинія.

Вона заснувала жіночий монастир у Полоцьку. Там Єфросинія навчала жінок і дівчат основам християнства і моральності. Вона також подорожувала до святих місць, зокрема до Єрусалиму, що допомогло їй духовно зростати. Єфросинія померла близько 1173 року, але її спадщина і вплив на релігійне життя залишилися важливими.

Єфросинія Полоцька (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити

Згідно віруванням і народним традиціям українців, бажано не робити таке:

Сваритися чи лихословити

Ледарювати і пліткувати

Починати нові справи.

Також не рекомендується мити голову, адже, за народними повір'ями, це може призвести до постійних головних болів. Окрім цього, радять не підіймати знайдені на землі речі, адже вони можуть принести вам біди та нещастя, пов'язані з їхнім колишнім власником.

Народні прикмети і традиції 24 вересня

Вітер з півня - зима буде теплою

На березі ще є листя - сніг буде нескоро

Гарна сонячна погода - такою буде осінь

Випав сніг - до ранньої зими.

Наші предки в давнину починали готувати капусту на зиму, займаючись консервацією. У цьому процесі часто брала участь вся родина, адже вважалося, що якщо працювати окремо, капуста може швидко прокиснути. Спільна праця не тільки допомагала зробити запаси на зиму, але й зміцнювала сімейні зв'язки та створювала атмосферу єдності.

У кого день ангела 24 вересня

Завтра іменини святкують: Герман, Євген, Максим, Микола, Олександр, Остап, Павло, Роман, Сергій, Єфросинія.

За гороскопом люди, які народилися 24 вересня - Терези.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, 24 вересня є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них