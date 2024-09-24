ua en ru
Ср, 25 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Церковный праздник 24 сентября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Вторник 24 сентября 2024 22:46
UA EN RU
Церковный праздник 24 сентября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела Какой церковный праздник 24 сентября 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

24 сентября православные украинцы чествуют святой преподобной Евфросинии по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой праздник 24 сентября в церковном календаре

Ефросинья родилась примерно в 1104 году в Полоцке. Она была дочерью князя Святослава. С юных лет ее интересовала религия и духовность. Когда девушка потеряла родителей, она решила посвятить свою жизнь Богу и стала монахиней, взяв имя Ефросинья.

Она основала женский монастырь в Полоцке. Там Ефросинья обучала женщин и девушек основам христианства и нравственности. Она также путешествовала в святые места, в частности в Иерусалим, что помогло ей духовно расти. Ефросинья умерла около 1173 г., но ее наследие и влияние на религиозную жизнь остались важными.

Церковный праздник 24 сентября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Ефросинья Полоцкая (изображение: Википедия)

Что нельзя делать

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, желательно не делать следующее:

  • Ссориться или злословить
  • Лениться и сплетничать
  • Начинать новые дела.

Также не рекомендуется мыть голову, ведь, по народным поверьям, это может привести к постоянным головным болям. Кроме этого советуют не поднимать найденные на земле вещи, ведь они могут принести вам беды и несчастья, связанные с их бывшим владельцем.

Народные приметы и традиции 24 сентября

  • Ветер с петуха - зима будет теплой
  • На берегу еще есть листья - снег будет нескоро.
  • Хорошая солнечная погода - такова будет осень
  • Выпал снег – до ранней зимы.

Наши предки в старину начинали готовить капусту на зиму, занимаясь консервацией. В этом процессе часто участвовала вся семья, ведь считалось, что если работать по отдельности, капуста может быстро прокиснуть. Совместный труд не только помогал сделать запасы на зиму, но и укреплял семейные связи и создавал атмосферу единства.

У кого день ангела 24 сентября

Завтра именины празднуют: Герман, Евгений, Максим, Николай, Александр, Остап, Павел, Роман, Сергей, Ефросинья.

По гороскопу люди, родившиеся 24 сентября - Весы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, 24 сентября есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них

  • Международный день информированности об атаксии
  • Всемирный день сновидений
  • Всемирный день легких
  • Всемирный день мечты
  • Всемирный день школьного молока.

Ранее мы рассказывали о Воздвижении Креста Господня - главных запретах и традициях великого праздника.

Также читайте, почему темнеет крестик - что говорят предрассудки и церковь.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Кредо, Sogodni Svyato, Википедия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Церковный календарь Праздники
NEWS
Готовят этой осенью. Зеленский раскрыл детали российского плана атак на АЭС Украины
Готовят этой осенью. Зеленский раскрыл детали российского плана атак на АЭС Украины