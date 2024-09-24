Церковный праздник 24 сентября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Какой праздник 24 сентября в церковном календаре

Ефросинья родилась примерно в 1104 году в Полоцке. Она была дочерью князя Святослава. С юных лет ее интересовала религия и духовность. Когда девушка потеряла родителей, она решила посвятить свою жизнь Богу и стала монахиней, взяв имя Ефросинья.

Она основала женский монастырь в Полоцке. Там Ефросинья обучала женщин и девушек основам христианства и нравственности. Она также путешествовала в святые места, в частности в Иерусалим, что помогло ей духовно расти. Ефросинья умерла около 1173 г., но ее наследие и влияние на религиозную жизнь остались важными.

Ефросинья Полоцкая (изображение: Википедия)

Что нельзя делать

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, желательно не делать следующее:

Ссориться или злословить

Лениться и сплетничать

Начинать новые дела.

Также не рекомендуется мыть голову, ведь, по народным поверьям, это может привести к постоянным головным болям. Кроме этого советуют не поднимать найденные на земле вещи, ведь они могут принести вам беды и несчастья, связанные с их бывшим владельцем.

Народные приметы и традиции 24 сентября

Ветер с петуха - зима будет теплой

На берегу еще есть листья - снег будет нескоро.

Хорошая солнечная погода - такова будет осень

Выпал снег – до ранней зимы.

Наши предки в старину начинали готовить капусту на зиму, занимаясь консервацией. В этом процессе часто участвовала вся семья, ведь считалось, что если работать по отдельности, капуста может быстро прокиснуть. Совместный труд не только помогал сделать запасы на зиму, но и укреплял семейные связи и создавал атмосферу единства.

У кого день ангела 24 сентября

Завтра именины празднуют: Герман, Евгений, Максим, Николай, Александр, Остап, Павел, Роман, Сергей, Ефросинья.

По гороскопу люди, родившиеся 24 сентября - Весы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, 24 сентября есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них