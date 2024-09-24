Церковный праздник 24 сентября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела
24 сентября православные украинцы чествуют святой преподобной Евфросинии по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Какой праздник 24 сентября в церковном календаре
Ефросинья родилась примерно в 1104 году в Полоцке. Она была дочерью князя Святослава. С юных лет ее интересовала религия и духовность. Когда девушка потеряла родителей, она решила посвятить свою жизнь Богу и стала монахиней, взяв имя Ефросинья.
Она основала женский монастырь в Полоцке. Там Ефросинья обучала женщин и девушек основам христианства и нравственности. Она также путешествовала в святые места, в частности в Иерусалим, что помогло ей духовно расти. Ефросинья умерла около 1173 г., но ее наследие и влияние на религиозную жизнь остались важными.
Ефросинья Полоцкая (изображение: Википедия)
Что нельзя делать
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, желательно не делать следующее:
- Ссориться или злословить
- Лениться и сплетничать
- Начинать новые дела.
Также не рекомендуется мыть голову, ведь, по народным поверьям, это может привести к постоянным головным болям. Кроме этого советуют не поднимать найденные на земле вещи, ведь они могут принести вам беды и несчастья, связанные с их бывшим владельцем.
Народные приметы и традиции 24 сентября
- Ветер с петуха - зима будет теплой
- На берегу еще есть листья - снег будет нескоро.
- Хорошая солнечная погода - такова будет осень
- Выпал снег – до ранней зимы.
Наши предки в старину начинали готовить капусту на зиму, занимаясь консервацией. В этом процессе часто участвовала вся семья, ведь считалось, что если работать по отдельности, капуста может быстро прокиснуть. Совместный труд не только помогал сделать запасы на зиму, но и укреплял семейные связи и создавал атмосферу единства.
У кого день ангела 24 сентября
Завтра именины празднуют: Герман, Евгений, Максим, Николай, Александр, Остап, Павел, Роман, Сергей, Ефросинья.
По гороскопу люди, родившиеся 24 сентября - Весы.
Какие праздники еще отмечают в Украине завтра
Кроме церковного праздника, 24 сентября есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них
- Международный день информированности об атаксии
- Всемирный день сновидений
- Всемирный день легких
- Всемирный день мечты
- Всемирный день школьного молока.
Ранее мы рассказывали о Воздвижении Креста Господня - главных запретах и традициях великого праздника.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Кредо, Sogodni Svyato, Википедия.