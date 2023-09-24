Церковне свято 24 вересня: до кого сьогодні молитися і за яку роботу не можна братися

Що можна і не можна робити, як правильно молитися, прикмети та традиції цього дня - у матеріалі Styler.

Історія свята

Текля Іконійська - ранньохристиянська свята, яка жила у ІІ столітті. Вона народилася в місті Іконії (сучасна Туреччина) в родині багатих язичників. У 17 років, почувши проповідь апостола Павла, вирішила стати християнкою та служити Богу.

На той час дівчина уже дала згоду на заміжжя, тому її наречений, дізнавшись про рішення Теклі, попросив правителя заарештувати апостола, бо начебто той "забороняє дівам одружуватися".

Текля таємно відвідувала Павла у в'язниці. Коли про це дізналися, то вирішили покарати обох. Дівчину хотіли спалити і для цього уже розвели вогнище, але раптовий дощ його погасив. Це й врятувало святу.

Відтоді Текля переховувалась у печері від язичницьких жерців. Вона прожила до 90 років. За переказами, свята також навернула у християнство свою матір.

Наші предки вважали Теклю провісницею темних і довгих ночей. На це свято люди виходили на вулицю вночі і дивилися на зоряне небо. У цей день також молотили і заготовляли зерно.

Прикмети дня

якщо сонце яскраво світить, то буде різка зміна погоди

якщо гримить - чекайте теплої зими

якщо білка линяє від голови до хвоста - зима буде довга

птахи літають низько - зима буде холодною і ранньою

якщо під дубами багато жолудів - зима буде м’яка, а наступний рік врожайним

Що сьогодні не можна робити

думати погано про рідних або близьких

об'їдатися і зловживати алкоголем

лихословити та сваритись

відмовляти у допомозі нужденним

День ангела сьогодні святкують: Антон, Владислав, Давид, Дмитро, Семен, Степан, Текла.

Головна молитва дня

"О, багатостраждальна та премудра первомученице Текле! Ти душею на небесах біля Престолу Господнього предстоїш, на землі ж, даною тобі благодаттю, різні звершуєш зцілення. Зглянься милостиво на предстоящих людей, що моляться перед пречистим образом твоїм і просять твоєї допомоги.

Простягни до Господа святі молитви твої про нас і випроси нам відпущення гріхів наших, зцілення недужих, скорботним і бідним швидку допомогу. Умоли Господа, хай подасть усім нам християнську кончину і добру відповідь на страшнім суді Своєму, так сподобимося і ми разом з тобою славити Отця, і Сина, і Святого Духа, на віки віків". Амінь.