Церковный праздник 24 сентября: к кому сегодня молиться и за какую работу нельзя браться
24 сентября украинская церковь по новому календарю чествует память святой Феклы.
Что можно и нельзя делать, как правильно молиться, приметы и традиции этого дня - в материале Styler.
История праздника
Фекла Иконийская - раннехристианская святая, которая жила во II веке. Она родилась в городе Иконии (современная Турция) в семье богатых язычников. В 17 лет, услышав проповедь апостола Павла, решила стать христианкой и служить Богу.
К тому времени девушка уже дала согласие на замужество, поэтому ее жених, узнав о решении Феклы, попросил правителя арестовать апостола, ибо он "запрещает девам жениться".
Фекла тайно посещала Павла в тюрьме. Когда об этом узнали, решили наказать обоих. Девушку хотели сжечь и для этого уже развели костер, но внезапный дождь его погасил. Это и спасло святую.
С тех пор Фекла скрывалась в пещере от языческих жрецов. Она прожила до 90 лет. По преданию, она также обратила в христианство свою мать.
Наши предки считали, что Фекла предвещает темные и длинные ночи. На этот праздник люди выходили на улицу ночью и смотрели на звездное небо. В этот день также молотили и заготавливали зерно.
Приметы дня
- если солнце ярко светит, то будет резкая смена погоды
- если гремит - ждите теплой зимы
- если белка линяет от головы до хвоста - зима будет длинная
- птицы летают низко - зима будет холодной и ранней
- если под дубами много желудей - зима будет мягкая, а следующий год урожайным
Что сегодня нельзя делать
- думать плохо о родных или близких
- объедаться и злоупотреблять алкоголем
- злословить и ссориться
- отказывать в помощи нуждающимся
День ангела сегодня отмечают: Антон, Владислав, Давид, Дмитрий, Семен, Степан, Фекла.
Главная молитва дня
"О, многострадальная и премудрая первомученица Фекла! Ты душою на небесах у Престола Господня предстоишь, на земле же, данной тебе благодатью, разные совершаешь исцеления. Сжалься милостиво на предстоящих людей, молящихся перед пречистым образом твоим и просящих твоей помощи.
Протяни к Господу святые молитвы твои о нас и выпроси нам отпущения грехов наших, исцеления немощных, скорбящих и бедных скорую помощь. Умоли Господа, пусть даст всем нам христианскую кончину и добрый ответ на страшном суде Своем, так сподобимся и мы вместе с тобой славить Отца, и Сына, и Святого Духа, во веки веков". Аминь.
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