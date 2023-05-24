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Церковне свято 24 травня: що потрібно зробити, а що – під суворою забороною

Яке свято 24 травня (Getty Images)
Автор: Styler

24 травня християни згадують святих Кирила та Мефодія – творців церковнослов'янської мови.

Що потрібно робити в цей день, а що заборонено, які прикмети – читайте у матеріалі Styler .

Що відомо про цей день

Святі рівноапостольні брати Кирило та Мефодій походили зі знатного та благочестивого роду та проживали у грецькому місті Солуні. 24 травня Церква здійснює пам'ять святих рівноапостольних братів Кирила та Мефодія. Брати були православними ченцями та слов'янську абетку створили у грецькому монастирі.

Наші пращури помітили, якщо у цей день погода хороша, то й осінь буде такою. До речі, у цей день на Русі боялися русалок. Вважалося, що русалками стають молоді дівчата-утопленниці.

Важливі прикмети цього дня

  • Затяжний дощ або вологий туманний день означають, що літо буде таким самим.
  • На світанку сонце багряне – до грозового літа, червоне – влітку не уникнути пожеж.
  • Веселка високо у небі – до вітрів, низько – до негоди.
  • Кінь трясе головою – до опадів.
  • Той, хто вийшов на поле в цей день, може розгнівати Бога, і той поб'є посіви градом.

Що сьогодні не можна робити

  • Не можна купатися у річках та озерах.
  • Садити та сіяти нічого не можна, інакше град поб'є посіви.
  • Не варто купувати великі і дорогі речі сьогодні, інакше вони швидко прийдуть у непридатність.
  • Не можна сьогодні розпочинати нові справи.

24 травня іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Йосип, Кирило, Костянтин, Михайло, Ростислав.

Раніше ми писали, коли в Україні відсвяткують Трійцю та чи будуть додаткові вихідні.

Читайте також, які церковні свята ми відзначатимемо у травні 2023 року.

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