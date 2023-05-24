Церковне свято 24 травня: що потрібно зробити, а що – під суворою забороною

24 травня християни згадують святих Кирила та Мефодія – творців церковнослов'янської мови.
Що потрібно робити в цей день, а що заборонено, які прикмети – читайте у матеріалі Styler .
Святі рівноапостольні брати Кирило та Мефодій походили зі знатного та благочестивого роду та проживали у грецькому місті Солуні. 24 травня Церква здійснює пам'ять святих рівноапостольних братів Кирила та Мефодія. Брати були православними ченцями та слов'янську абетку створили у грецькому монастирі.
Наші пращури помітили, якщо у цей день погода хороша, то й осінь буде такою. До речі, у цей день на Русі боялися русалок. Вважалося, що русалками стають молоді дівчата-утопленниці.
24 травня іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Йосип, Кирило, Костянтин, Михайло, Ростислав.
Раніше ми писали, коли в Україні відсвяткують Трійцю та чи будуть додаткові вихідні.
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