RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Церковный праздник 24 мая: что нужно сделать, а что - под строгим запретом

Какой праздник 24 мая (Getty Images)
Автор: Styler

24 мая христиане вспоминают святых Кирила и Мефодия - создателей церковнославянского языка.

Что нужно делать в этот день, а что запрещено, какие приметы - читайте в материале Styler.

Что известно об этом дне

Святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий происходили из знатного и благочестивого рода и проживали в греческом городе Солуни. 24 мая Церковь совершает память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Братья были православными монахами и славянскую азбуку создали в греческом монастыре.

Наши предки считали, что какая погода сегодня - таким и будет лето. Кстати, на Руси в этот день боялись русалок. Считалось, что русалками становятся молодые девушки-утопленницы.

Важные приметы этого дня

  • Затяжной дождь или сырой туманный день означают, что лето будет таким же.
  • На рассвете солнце багряное – к грозовому лету, красное – летом не избежать пожаров.
  • Радуга высоко в небе – к ветрам, низко – к ненастью.
  • Лошадь трясет головой – к осадкам.
  • Всяк вышедший на поле в этот день может разгневать Бога, и тот побьет посевы градом.

Что сегодня нельзя делать

  • Нельзя купаться в реках и озерах.
  • Сажать и сеять ничего нельзя, иначе град побьет посевы.
  • Не стоит покупать крупные и дорогие вещи сегодня, иначе они быстро придут в негодность.
  • Нельзя сегодня начинать новые дела.

24 мая именины отмечают владельцы таких имен: Александр, Иосиф, Кирилл, Константин, Михаил, Ростислав.

Раньше мы писали, когда в Украине отпразднуют Троицу и будут ли дополнительные выходные.

Читайте также, какие церковные праздники мы будем отмечать в мае 2023 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Праздники в Украинесвято в Україні