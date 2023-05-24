Церковный праздник 24 мая: что нужно сделать, а что - под строгим запретом

24 мая христиане вспоминают святых Кирила и Мефодия - создателей церковнославянского языка.
Что нужно делать в этот день, а что запрещено, какие приметы - читайте в материале Styler.
Святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий происходили из знатного и благочестивого рода и проживали в греческом городе Солуни. 24 мая Церковь совершает память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Братья были православными монахами и славянскую азбуку создали в греческом монастыре.
Наши предки считали, что какая погода сегодня - таким и будет лето. Кстати, на Руси в этот день боялись русалок. Считалось, что русалками становятся молодые девушки-утопленницы.
24 мая именины отмечают владельцы таких имен: Александр, Иосиф, Кирилл, Константин, Михаил, Ростислав.
Раньше мы писали, когда в Украине отпразднуют Троицу и будут ли дополнительные выходные.
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