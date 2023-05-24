Церковный праздник 24 мая: что нужно сделать, а что - под строгим запретом

Что нужно делать в этот день, а что запрещено, какие приметы - читайте в материале Styler .

Что известно об этом дне

Святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий происходили из знатного и благочестивого рода и проживали в греческом городе Солуни. 24 мая Церковь совершает память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Братья были православными монахами и славянскую азбуку создали в греческом монастыре.

Наши предки считали, что какая погода сегодня - таким и будет лето. Кстати, на Руси в этот день боялись русалок. Считалось, что русалками становятся молодые девушки-утопленницы.

Важные приметы этого дня

Затяжной дождь или сырой туманный день означают, что лето будет таким же.

На рассвете солнце багряное – к грозовому лету, красное – летом не избежать пожаров.

Радуга высоко в небе – к ветрам, низко – к ненастью.

Лошадь трясет головой – к осадкам.

Всяк вышедший на поле в этот день может разгневать Бога, и тот побьет посевы градом.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя купаться в реках и озерах.

Сажать и сеять ничего нельзя, иначе град побьет посевы.

Не стоит покупать крупные и дорогие вещи сегодня, иначе они быстро придут в негодность.

Нельзя сегодня начинать новые дела.

24 мая именины отмечают владельцы таких имен: Александр, Иосиф, Кирилл, Константин, Михаил, Ростислав.