Церковне свято 24 травня: що потрібно зробити, а що – під суворою забороною
24 травня християни згадують святих Кирила та Мефодія – творців церковнослов'янської мови.
Що потрібно робити в цей день, а що заборонено, які прикмети – читайте у матеріалі Styler .
Що відомо про цей день
Святі рівноапостольні брати Кирило та Мефодій походили зі знатного та благочестивого роду та проживали у грецькому місті Солуні. 24 травня Церква здійснює пам'ять святих рівноапостольних братів Кирила та Мефодія. Брати були православними ченцями та слов'янську абетку створили у грецькому монастирі.
Наші пращури помітили, якщо у цей день погода хороша, то й осінь буде такою. До речі, у цей день на Русі боялися русалок. Вважалося, що русалками стають молоді дівчата-утопленниці.
Важливі прикмети цього дня
- Затяжний дощ або вологий туманний день означають, що літо буде таким самим.
- На світанку сонце багряне – до грозового літа, червоне – влітку не уникнути пожеж.
- Веселка високо у небі – до вітрів, низько – до негоди.
- Кінь трясе головою – до опадів.
- Той, хто вийшов на поле в цей день, може розгнівати Бога, і той поб'є посіви градом.
Що сьогодні не можна робити
- Не можна купатися у річках та озерах.
- Садити та сіяти нічого не можна, інакше град поб'є посіви.
- Не варто купувати великі і дорогі речі сьогодні, інакше вони швидко прийдуть у непридатність.
- Не можна сьогодні розпочинати нові справи.
24 травня іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Йосип, Кирило, Костянтин, Михайло, Ростислав.
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