ua ru
Ср, 24 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Церковне свято 24 травня: що потрібно зробити, а що – під суворою забороною

Новость на русском →
Середа 24 травня 2023 06:01
Церковне свято 24 травня: що потрібно зробити, а що – під суворою забороною Яке свято 24 травня (Getty Images)
Автор: Styler

24 травня християни згадують святих Кирила та Мефодія – творців церковнослов'янської мови.

Що потрібно робити в цей день, а що заборонено, які прикмети – читайте у матеріалі Styler .

Що відомо про цей день

Святі рівноапостольні брати Кирило та Мефодій походили зі знатного та благочестивого роду та проживали у грецькому місті Солуні. 24 травня Церква здійснює пам'ять святих рівноапостольних братів Кирила та Мефодія. Брати були православними ченцями та слов'янську абетку створили у грецькому монастирі.

Наші пращури помітили, якщо у цей день погода хороша, то й осінь буде такою. До речі, у цей день на Русі боялися русалок. Вважалося, що русалками стають молоді дівчата-утопленниці.

Важливі прикмети цього дня

  • Затяжний дощ або вологий туманний день означають, що літо буде таким самим.
  • На світанку сонце багряне – до грозового літа, червоне – влітку не уникнути пожеж.
  • Веселка високо у небі – до вітрів, низько – до негоди.
  • Кінь трясе головою – до опадів.
  • Той, хто вийшов на поле в цей день, може розгнівати Бога, і той поб'є посіви градом.

Що сьогодні не можна робити

  • Не можна купатися у річках та озерах.
  • Садити та сіяти нічого не можна, інакше град поб'є посіви.
  • Не варто купувати великі і дорогі речі сьогодні, інакше вони швидко прийдуть у непридатність.
  • Не можна сьогодні розпочинати нові справи.

24 травня іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Йосип, Кирило, Костянтин, Михайло, Ростислав.

Раніше ми писали, коли в Україні відсвяткують Трійцю та чи будуть додаткові вихідні.

Читайте також, які церковні свята ми відзначатимемо у травні 2023 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Свята в Україні свято в Україні