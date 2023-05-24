Церковный праздник 24 мая: что нужно сделать, а что - под строгим запретом
24 мая христиане вспоминают святых Кирила и Мефодия - создателей церковнославянского языка.
Что нужно делать в этот день, а что запрещено, какие приметы - читайте в материале Styler.
Что известно об этом дне
Святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий происходили из знатного и благочестивого рода и проживали в греческом городе Солуни. 24 мая Церковь совершает память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Братья были православными монахами и славянскую азбуку создали в греческом монастыре.
Наши предки считали, что какая погода сегодня - таким и будет лето. Кстати, на Руси в этот день боялись русалок. Считалось, что русалками становятся молодые девушки-утопленницы.
Важные приметы этого дня
- Затяжной дождь или сырой туманный день означают, что лето будет таким же.
- На рассвете солнце багряное – к грозовому лету, красное – летом не избежать пожаров.
- Радуга высоко в небе – к ветрам, низко – к ненастью.
- Лошадь трясет головой – к осадкам.
- Всяк вышедший на поле в этот день может разгневать Бога, и тот побьет посевы градом.
Что сегодня нельзя делать
- Нельзя купаться в реках и озерах.
- Сажать и сеять ничего нельзя, иначе град побьет посевы.
- Не стоит покупать крупные и дорогие вещи сегодня, иначе они быстро придут в негодность.
- Нельзя сегодня начинать новые дела.
24 мая именины отмечают владельцы таких имен: Александр, Иосиф, Кирилл, Константин, Михаил, Ростислав.
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