Церковне свято 24 січня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Історія церковного свята

Преподобна Ксенія Римлянка жила в Римі, народившись наприкінці IV або на початку V століття. При народженні батьки назвали дівчину Євсевією; дівчина була єдиною дочкою відомого римського сенатора.

З малих років дівчина цікавилась релігією та вирішила присвятити своє життя службі Господу. Проте батьки Ксенії прагнули видати доньку заміж, тож знайшли для неї нареченого і запланували весілля.

Однак Ксенія втекла з батьківського дому з двома служницями та вирушила кораблем на малозаселений острів Коа. Там Євсевія змінила ім'я.

На острові Ксенія зі служницями зустріла отця Павла, який став їхнім духовним наставником. Згодом жінки вирушили до Міласі, де Ксенія придбала будинок, зробивши з нього монастир.

Незабаром до обителі Ксенії почали приходити жінки, які бажали присвятити своє життя Богові. За переказами, коли Ксенія спочила, в небі над монастирем з'явився хрест зі світла, а на могилі преподобної почали відбуватися дивовижні зцілення.

Головні прикмети цього дня

Якщо сьогодні хмари, але небо світле - погода буде гарною

24 січня погода сонячна - весна буде теплою

Якщо сьогодні вітру немає - в другій половині липня погода буде теплою та сухою

24 січня починається завірюха - в наступному році буде менша кормових культур

Що сьогодні не можна робити

За народними прикметами, щоб уникнути негараздів та не накликати хвороб, сьогодні не можна:

стригти волосся

робити хатні справи

рано сідати за вечерю

ображати когось чи насміхатися

У кого сьогодні день ангела

За новим стилем, 24 січня іменини у власників таких імен: Микола, Денис, Тимофій, Іван, Ксенія, Павло.

А за старим стилем сьогодні день ангела святкують: Михайло, Йосип, Федір, Теодор, Володимир, Віталій, Вольдемар, Микола, Степан.