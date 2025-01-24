Церковный праздник 24 января: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

История церковного праздника

Преподобная Ксения Римлянка жила в Риме, родившись в конце IV или в начале V века. При рождении родители назвали девушку Евсевией; девушка была единственной дочерью известного римского сенатора.

С малых лет девушка интересовалась религией и решила посвятить свою жизнь службе Господу. Однако родители Ксении стремились выдать дочь замуж, поэтому нашли для нее жениха и запланировали свадьбу.

Однако Ксения сбежала из родительского дома с двумя служанками и отправилась на корабле на малозаселенный остров Коа. Там Евсевия сменила имя.

На острове Ксения со служанками встретила отца Павла, который стал их духовным наставником. Впоследствии женщины отправились в Миласи, где Ксения приобрела дом, сделав из него монастырь.

Вскоре в обитель Ксении начали приходить женщины, желающие посвятить свою жизнь Богу. По преданию, когда Ксения почила, в небе над монастырем появился крест из света, а на могиле преподобной начали происходить чудесные исцеления.

Главные приметы этого дня

Если сегодня облака, но небо светлое - погода будет хорошей

24 января погода солнечная - весна будет теплой

Если сегодня ветра нет - во второй половине июля погода будет теплой и сухой

24 января начинается метель - в следующем году будет меньше кормовых культур

Что сегодня нельзя делать

По народным приметам, чтобы избежать проблем и не навлечь болезней, сегодня нельзя:

стричь волосы

делать домашние дела

рано садиться за ужин

обижать кого-то или насмехаться

У кого сегодня день ангела

По новому стилю, 24 января именины у владельцев таких имен: Николай, Денис, Тимофей, Иван, Ксения, Павел.

А по старому стилю сегодня день ангела празднуют: Михаил, Иосиф, Федор, Теодор, Владимир, Виталий, Вольдемар, Николай, Степан.