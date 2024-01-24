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Церковне свято 24 січня: що категорично не можна робити в день преподобної Ксенії

Середа 24 січня 2024 06:00
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Церковне свято 24 січня: що категорично не можна робити в день преподобної Ксенії Яке сьогодні свято (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

24 січня православні вшановують пам'ять блаженної Ксенії.

Про те, що можна і категорично не можна робити в цей день, його прикмети читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.

Традиції цього дня

Преподобна Ксенія (V), родом із знатного римського сенаторського роду під ім'ям Євсевія, вирізнялася своїм прагненням до божественного з дитинства.

Життя святої Ксенії, пронизане високими моральними принципами, приваблювало багато душ до шляху спасіння. У момент її смерті, під час молитви, Господь виявив у небі над монастирем знамення у вигляді світлого вінця з хрестом, який супроводжував її тіло при виносі його до народу і продовжував сяяти до моменту поховання. Безліч хворих, торкавшись мощей святої, отримали зцілення.

Що заборонено робити цього дня

Так, людям похилого віку забороняється прибирати в будинку і перестилати ліжко. Також не рекомендується стригти волосся. Проте, молоді люди, навпаки, мають виконати всю роботу замість людей похилого віку.

У народі день називали Ксенія Півзимниця, адже вже половина зими за спиною. Існувало цікаве повір'я: "Хто першим сяде вечеряти за стіл, той першим і помре". Тому намагалися сісти їсти надто пізно.

У День Ксенії не можна ображати, знущатися та сміятися з людей.

Важливі прикмети цього дня

  • дивилися, який сьогодні день: на світлому небі хмари – буде гарна погода;
  • кружляє завірюха - до малої кількості корму для худоби;
  • сонячний день – до теплої весни;
  • погода безвітряна - чекайте теплу та суху погоду у другій половині липня.

Хто сьогодні святкує іменини: Герасим, Тимофій, Іван, Павло, Денис, Ксенія, Оксана.

Нещодавно ми ділилися церковним календарем на 2024 рік.

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