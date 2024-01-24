Церковне свято 24 січня: що категорично не можна робити в день преподобної Ксенії

Про те, що можна і категорично не можна робити в цей день, його прикмети читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Традиції цього дня

Преподобна Ксенія (V), родом із знатного римського сенаторського роду під ім'ям Євсевія, вирізнялася своїм прагненням до божественного з дитинства.

Життя святої Ксенії, пронизане високими моральними принципами, приваблювало багато душ до шляху спасіння. У момент її смерті, під час молитви, Господь виявив у небі над монастирем знамення у вигляді світлого вінця з хрестом, який супроводжував її тіло при виносі його до народу і продовжував сяяти до моменту поховання. Безліч хворих, торкавшись мощей святої, отримали зцілення.

Що заборонено робити цього дня

Так, людям похилого віку забороняється прибирати в будинку і перестилати ліжко. Також не рекомендується стригти волосся. Проте, молоді люди, навпаки, мають виконати всю роботу замість людей похилого віку.

У народі день називали Ксенія Півзимниця, адже вже половина зими за спиною. Існувало цікаве повір'я: "Хто першим сяде вечеряти за стіл, той першим і помре". Тому намагалися сісти їсти надто пізно.

У День Ксенії не можна ображати, знущатися та сміятися з людей.

Важливі прикмети цього дня

дивилися, який сьогодні день: на світлому небі хмари – буде гарна погода;

кружляє завірюха - до малої кількості корму для худоби;

сонячний день – до теплої весни;

погода безвітряна - чекайте теплу та суху погоду у другій половині липня.

Хто сьогодні святкує іменини: Герасим, Тимофій, Іван, Павло, Денис, Ксенія, Оксана.