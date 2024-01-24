Церковный праздник 24 января: что категорически нельзя делать в день преподобной Ксении
24 января православные чтят память блаженной Ксении.
О том, что можно и категорически нельзя делать в этот день, его приметы, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
Традиции этого дня
Преподобная Ксения (V), родом из знатного римского сенаторского рода под именем Евсевия, выделялась своим стремлением к божественному с детства.
Жизнь святой Ксении, пронизанная высокими нравственными принципами, привлекала многие души к пути спасения. В момент ее кончины, во время молитвы, Господь явил в небе над монастырем знамение в виде светлого венца с крестом, который сопровождал ее тело при выносе его к народу и продолжал сиять до момента погребения. Множество больных, прикасавшись к мощам святой, получили исцеление.
Что запрещено делать в этот день
Так, пожилым людям запрещается убирать в доме и перестилать кровать. Также не рекомендуется стричь волосы. Однако, молодые люди, наоборот, должны выполнить всю работу вместо стариков.
В народе день называли Ксения Полузимница, ведь уже половина зимы за спиной. Существовало интересное поверье: "Кто первым сядет ужинать за стол, тот первым и умрет". Поэтому пытались сесть есть слишком поздно.
В День Ксении нельзя обижать, издеваться и смеяться над людьми.
Важные приметы этого дня
- смотрели, какой сегодня день: на светлом небе облака - будет хорошая погода;
- кружит вьюга - к малому количеству корма для скота;
- солнечный день - к теплой весне;
- погода безветренная - ждите теплую и сухую погоду во второй половине июля.
Кто сегодня празднует именины: Герасим, Тимофей, Иоанн, Павел, Денис, Ксения, Оксана.
Недавно мы делились церковным календарем на 2024 год.
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