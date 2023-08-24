Церковне свято 24 серпня: що в жодному разі не можна робити цього дня

24 серпня у церкві шанують православних преподобномучеників Феодора та Василя, мученика Євпла Катанського та преподобного князя Острозького Феодора. У народі день називали Федір-Василь.
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День вважали містичним - нібито цього дня на болотах можна зустріти білого коня, який шукає свого вершника, а також з'являються вогні, що блукають, - душі вбитих воїнів і потопельників.
Колись саме цього дня починали стригти овець, адже шерсть тварин уже досить сильно відростала.
Майстри робили нитки з вовни, а потім в'язали теплі речі.
Також помічали, що у цей день з дерев поступово починає обсипатися листя.
Василь, Максим, Олександр, Сусанна, Федір.
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