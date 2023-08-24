Церковне свято 24 серпня: що в жодному разі не можна робити цього дня

Традиції цього дня

День вважали містичним - нібито цього дня на болотах можна зустріти білого коня, який шукає свого вершника, а також з'являються вогні, що блукають, - душі вбитих воїнів і потопельників.

Колись саме цього дня починали стригти овець, адже шерсть тварин уже досить сильно відростала.

Майстри робили нитки з вовни, а потім в'язали теплі речі.

Також помічали, що у цей день з дерев поступово починає обсипатися листя.

Народні прикмети цього дня

Якщо вітер, який раніше віяв кілька днів поспіль, припиняється - незабаром буде хороша погода.

Дощ під час сходу сонця - негода триватиме кілька днів.

Вранці туман стелиться над поверхнею водойм - буде кілька погожих днів.

Якщо зірки сильно мерехтять на світанку, через 2-3 дні буде дощ.

Сонце яскраво світить, то у вересні практично не буде дощів.

Дим від багаття стелиться землею - до дощу.

Що не можна робити 24 серпня

Вживати алкоголь, оскільки до людини, яка випила, обов'язково з'являться небіжчики.

Нити і скаржитися на життя і долю, надмірно лінуватися і думати про свої страхи.

Ходити на риболовлю до водойм, тому що утопленики можуть у воду затягнути.

Варто утриматися від прогулянок на самоті.

Хто святкує іменини

Василь, Максим, Олександр, Сусанна, Федір.