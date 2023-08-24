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Церковне свято 24 серпня: що в жодному разі не можна робити цього дня

Яке церковне свято 24 серпня (Getty Images)
Автор: Styler

24 серпня у церкві шанують православних преподобномучеників Феодора та Василя, мученика Євпла Катанського та преподобного князя Острозького Феодора. У народі день називали Федір-Василь.

Про те, що можна і не можна робити, кого привітати, дізнайтеся далі у матеріалі Styler.

Традиції цього дня

День вважали містичним - нібито цього дня на болотах можна зустріти білого коня, який шукає свого вершника, а також з'являються вогні, що блукають, - душі вбитих воїнів і потопельників.

Колись саме цього дня починали стригти овець, адже шерсть тварин уже досить сильно відростала.

Майстри робили нитки з вовни, а потім в'язали теплі речі.

Також помічали, що у цей день з дерев поступово починає обсипатися листя.

Народні прикмети цього дня

  • Якщо вітер, який раніше віяв кілька днів поспіль, припиняється - незабаром буде хороша погода.
  • Дощ під час сходу сонця - негода триватиме кілька днів.
  • Вранці туман стелиться над поверхнею водойм - буде кілька погожих днів.
  • Якщо зірки сильно мерехтять на світанку, через 2-3 дні буде дощ.
  • Сонце яскраво світить, то у вересні практично не буде дощів.
  • Дим від багаття стелиться землею - до дощу.

Що не можна робити 24 серпня

  • Вживати алкоголь, оскільки до людини, яка випила, обов'язково з'являться небіжчики.
  • Нити і скаржитися на життя і долю, надмірно лінуватися і думати про свої страхи.
  • Ходити на риболовлю до водойм, тому що утопленики можуть у воду затягнути.
  • Варто утриматися від прогулянок на самоті.

Хто святкує іменини

Василь, Максим, Олександр, Сусанна, Федір.

Раніше ми писали про всі церковні свята вересня 2023 року, і якими будуть нові дати.

Також читайте, що Верховна Рада вже офіційно затвердила нові дати двох церковних свят.

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