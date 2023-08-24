Церковный праздник 24 августа: что ни в коем случае нельзя делать в этот день

24 августа в церкви почитают православных преподобномучеников Феодора и Василия, мученика Евпла Катанского и преподобного князя Острожского Феодора. В народе день раньше называли Федор-Василий.
О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить, узнайте дальше в материале Styler.
День считали мистическим - якобы в этот день на болотах можно встретить белого коня, который ищет своего всадника, а также появляются блуждающие огни - души убитых воинов и утопленников.
Когда-то именно в этот день начинали стричь овец, ведь шерсть животных уже довольно сильно отрастала.
Мастера делали нитки из овечьей шерсти, а потом вязали теплые вещи.
Также замечали, что в этот день с деревьев постепенно начинает осыпаться листва.
Василий, Максим, Александр, Сусанна, Федор.
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