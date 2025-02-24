Церковне свято 24 лютого: головні заборони та прикмети цього дня

Церковне свято 24 лютого

Знайдення глави святого Іоанна Предтечі - це важлива подія в християнській традиції, пов’язана з віднайденням його голови після страти. За церковними переказами, святиня була втрачена та знаходилася в різних місцях, аж поки її кілька разів не відкривали знову.

Перше знайдення сталося у IV столітті, коли під час будівництва храму на Оливній горі виявили місце, де голова Іоанна Хрестителя була прихована благочестивими людьми після його усікновення. Проте з часом вона знову зникла. У V столітті святиню віднайшли вдруге. За легендою, це стало можливим завдяки видінню, яке отримав архімандрит Маркел. Втретє голову святого виявили у IX столітті, після чого вона була перенесена до Константинополя та збережена як одна з найбільших реліквій християнства.

Знайдення глави Іоанна Предтечі сприймається вірянами як особливий знак, що нагадує про його мучеництво, стійкість у вірі та покликання бути голосом правди.

Що не можна робити в понеділок - головні заборони та прикмети 24 лютого

Сьогодні заборонено рубати дрова, шити, вишивати, в'язати. Окрім цього, 24 лютого не треба сваритися, ображати людей, з'ясовувати стосунки.

Також серед заборонених справ опинилися: прання, важка фізична праця, початок нових проектів.

За народними повір'ями, цього дня можна визначати, якою буде погода на Великдень. Якщо землю вкрито снігом - то на сонечко та тепле свято можна не чекати.

Якщо ж на гілках вже можна побачити перші бруньки - літо прийде рано. Так само варто звернути увагу на птахів та вітер. Якщо день буде тихим та безвітряним, весна виявиться холодною. Якщо ж птахи голосно кричать та низько літають - скоро настануть теплі дні.

У кого іменини 24 лютого

Цього дня з днем ангела вітають людей, які при народженні отримали такі імена: Захар, Влас, Федора, Всеволод.

Короткі привітання з іменинами в SMS:

"Многая літа! Нехай твій янгол-охоронець зажди буде поруч і врятує від усього поганого!"

"З іменинами вітаю, нехай твоє життя буде сповнено дивами, щастям, коханням та Божим благословенням"

"Нехай Бог тебе оберігає! З днем ангела, приймай мої світлі привітання та щирі побажання!".

Свята та пам’ятні дати 24 лютого в Україні та світі

24 лютого - річниця повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Цього дня у 2022 році країна-агресорка почала наступ на нашу країну.

У січні цього року було визначено, що 24 лютого - Національний день молитви. Це пам'ятний день, як йшлося у пояснювальній записці до законопроекту, "сприятиме збереженню духовної спадщини, зміцненню патріотичного духу та консолідації українського суспільства у спільній молитві за перемогу та відновлення територіальної цілісності України".

У світі 24 лютого відзначаються наступні свята та пам'ятні дати: