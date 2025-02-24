Церковный праздник 24 февраля: главные запреты и приметы этого дня

Церковный праздник 24 февраля

Обретение главы святого Иоанна Предтечи - это важное событие в христианской традиции, связанное с обретением его головы после казни. По церковным преданиям, святыня была утеряна и находилась в разных местах, пока ее несколько раз не открывали снова.

Первое нахождение произошло в IV веке, когда во время строительства храма на Елеонской горе обнаружили место, где голова Иоанна Крестителя была спрятана благочестивыми людьми после его усекновения. Однако со временем она снова исчезла. В V веке святыню нашли во второй раз. По легенде, это стало возможным благодаря видению, которое получил архимандрит Маркел. В третий раз голову святого обнаружили в IX веке, после чего она была перенесена в Константинополь и сохранена как одна из величайших реликвий христианства.

Обретение главы Иоанна Предтечи воспринимается верующими как особый знак, напоминающий о его мученичестве, стойкости в вере и призвании быть голосом правды.

Что нельзя делать в понедельник - главные запреты и приметы 24 февраля

Сегодня запрещено рубить дрова, шить, вышивать, вязать. Кроме этого, 24 февраля не надо ссориться, обижать людей, выяснять отношения.

Также среди запрещенных дел оказались: стирка, тяжелый физический труд, начало новых проектов.

По народным поверьям, в этот день можно определять, какой будет погода на Пасху. Если земля покрыта снегом - то солнышка и теплого праздника можно не ждать.

Если же на ветвях уже можно увидеть первые почки - лето придет рано. Так же стоит обратить внимание на птиц и ветер. Если день будет тихим и безветренным, весна окажется холодной. Если же птицы громко кричат и низко летают - скоро наступят теплые дни.

У кого именины 24 февраля

В этот день с днем ангела поздравляют людей, которые при рождении получили такие имена: Захар, Влас, Федора, Всеволод.

Короткие поздравления с именинами в SMS:

"Многая лета! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом и спасет от всего плохого!"

"С именинами поздравляю, пусть твоя жизнь будет полна чудес, счастья, любви и Божьего благословения"

"Пусть Бог тебя оберегает! С днем ангела, принимай мои светлые поздравления и искренние пожелания!".

Праздники и памятные даты 24 февраля в Украине и мире

24 февраля - годовщина полномасштабного вторжения России в Украину. В этот день в 2022 году страна-агрессор начала наступление на нашу страну.

В январе этого года было определено, что 24 февраля - Национальный день молитвы. Этот памятный день, как говорилось в пояснительной записке к законопроекту, "будет способствовать сохранению духовного наследия, укреплению патриотического духа и консолидации украинского общества в общей молитве за победу и восстановление территориальной целостности Украины".

В мире 24 февраля отмечаются следующие праздники и памятные даты: