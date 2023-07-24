Церковне свято 24 липня: що суворо заборонено в цей особливий день

24 липня 2023 року за церковним календарем вшановується пам'ять Блаженної княгині Ольги. В народі свято має назву Ольгин день, або Ольга-сіногнійка через дощі, які зазвичай йшли в цей період і псували сіно.
Що можна і не можна робити, дні ангела і як помолитися - в матеріалі Styler далі.
Селяни молилися святій Ользі, просили її послати хорошу погоду, щоб встигнути заготовити сіно і закінчити жнива.
У давні часи цей день вважався дуже вдалим для полювання на крупну здобич, наприклад, ведмедя і в цілому для будь-якого полювання. Однак полювати 24 липня можна виключно для прожитку, а не заради жорстокості або забави. Вважалося, хто піде на звірів з рушницею без необхідності, того вразять хвороби.
Свята Ольга вважається покровителькою матерів синів і вдів. Останні їй моляться про втіху, а молоді дівчата просять вдалого заміжжя.
Крім того, любителі рибалки молилися Ользі про вдалий улов, а мисливці - про хорошу здобич.
Дата вважається вдалою для зачаття дитини у бездітних пар.
Але пам'ятайте, просити святу про будь-що з поганими намірами суворо заборонено.
Аркадій, Олена, Євфимія, Ольга, Христина.
Свята Ольго! Ти - княгиня Землі Української, Ти - Апостолка святої віри в Україні, до Тебе кличе весь наш український нарід, як до своєї могутньої Заступниці в небі.
Тож, свята Княгине, опікуйся нами, будь нам матір’ю в небі, як була Ти матір’ю українському народові на землі.
Випроси нам, наша свята Княгине, цієї ласки, щоб у всіх українських родинах і в цілому народі славилось ім’я Боже й заховувався Божий закон.
Нехай за Твоїми молитвами, свята наша Княгине й Заступнице, українська молодь виростає в скромності, юнацтво нехай служить Богові побожністю й робучістю, а старші нехай святим прикладом й доброю радою ведуть український нарід до щораз вищої святості, і через те до щораз вищої святості, і через те до щораз кращого дочасного добробуту.
Могутня Заступнице, Свята Ольго, Княгине України, молися за нас!
Амінь.
Раніше ми писали, який ювілей не можна святкувати, бо зваляться проблеми і безгрошів'я.
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