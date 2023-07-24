Церковне свято 24 липня: що суворо заборонено в цей особливий день

Що треба робити в цей день, традиції

Селяни молилися святій Ользі, просили її послати хорошу погоду, щоб встигнути заготовити сіно і закінчити жнива.

У давні часи цей день вважався дуже вдалим для полювання на крупну здобич, наприклад, ведмедя і в цілому для будь-якого полювання. Однак полювати 24 липня можна виключно для прожитку, а не заради жорстокості або забави. Вважалося, хто піде на звірів з рушницею без необхідності, того вразять хвороби.

Свята Ольга вважається покровителькою матерів синів і вдів. Останні їй моляться про втіху, а молоді дівчата просять вдалого заміжжя.

Крім того, любителі рибалки молилися Ользі про вдалий улов, а мисливці - про хорошу здобич.

Дата вважається вдалою для зачаття дитини у бездітних пар.

Але пам'ятайте, просити святу про будь-що з поганими намірами суворо заборонено.

Що не можна робити цього дня

Не можна прати, кажуть, після цього можуть хворіти руки

Не можна планувати весілля на цей день, адже шлюб у такому разі може бути недовгим

Не можна сваритися ні з ким, особливо з рідними, бо буде складно помиритися

Не можна брати в борг гроші, сіль, хліб, бо це призведе до безгрошів'я

Також не бажано переїдати, байдикувати і занадто хвалитися своїми здобутками

Прикмети на Ольжин день

Сонячна погода - до хорошого урожаю хліба

Грім гримить - до хорошого улову риби, глухий грім віщує тривалу негоду

Якщо птахи літають дуже низько над землею, це до негоди

Якщо каштани зовсім пожовтіли, то осінь буде пізньою

День ангела (іменини) святкують:

Аркадій, Олена, Євфимія, Ольга, Христина.

Молитва до святої Ольги про заступництво