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Церковне свято 24 липня: що суворо заборонено в цей особливий день

Яке свято 24 липня (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

24 липня 2023 року за церковним календарем вшановується пам'ять Блаженної княгині Ольги. В народі свято має назву Ольгин день, або Ольга-сіногнійка через дощі, які зазвичай йшли в цей період і псували сіно.

Що можна і не можна робити, дні ангела і як помолитися - в матеріалі Styler далі.

Що треба робити в цей день, традиції

Селяни молилися святій Ользі, просили її послати хорошу погоду, щоб встигнути заготовити сіно і закінчити жнива.

У давні часи цей день вважався дуже вдалим для полювання на крупну здобич, наприклад, ведмедя і в цілому для будь-якого полювання. Однак полювати 24 липня можна виключно для прожитку, а не заради жорстокості або забави. Вважалося, хто піде на звірів з рушницею без необхідності, того вразять хвороби.

Свята Ольга вважається покровителькою матерів синів і вдів. Останні їй моляться про втіху, а молоді дівчата просять вдалого заміжжя.

Крім того, любителі рибалки молилися Ользі про вдалий улов, а мисливці - про хорошу здобич.

Дата вважається вдалою для зачаття дитини у бездітних пар.

Але пам'ятайте, просити святу про будь-що з поганими намірами суворо заборонено.

Що не можна робити цього дня

  • Не можна прати, кажуть, після цього можуть хворіти руки
  • Не можна планувати весілля на цей день, адже шлюб у такому разі може бути недовгим
  • Не можна сваритися ні з ким, особливо з рідними, бо буде складно помиритися
  • Не можна брати в борг гроші, сіль, хліб, бо це призведе до безгрошів'я
  • Також не бажано переїдати, байдикувати і занадто хвалитися своїми здобутками

Прикмети на Ольжин день

  • Сонячна погода - до хорошого урожаю хліба
  • Грім гримить - до хорошого улову риби, глухий грім віщує тривалу негоду
  • Якщо птахи літають дуже низько над землею, це до негоди
  • Якщо каштани зовсім пожовтіли, то осінь буде пізньою

День ангела (іменини) святкують:

Аркадій, Олена, Євфимія, Ольга, Христина.

Молитва до святої Ольги про заступництво

Свята Ольго! Ти - княгиня Землі Української, Ти - Апостолка святої віри в Україні, до Тебе кличе весь наш український нарід, як до своєї могутньої Заступниці в небі.

Тож, свята Княгине, опікуйся нами, будь нам матір’ю в небі, як була Ти матір’ю українському народові на землі.

Випроси нам, наша свята Княгине, цієї ласки, щоб у всіх українських родинах і в цілому народі славилось ім’я Боже й заховувався Божий закон.

Нехай за Твоїми молитвами, свята наша Княгине й Заступнице, українська молодь виростає в скромності, юнацтво нехай служить Богові побожністю й робучістю, а старші нехай святим прикладом й доброю радою ведуть український нарід до щораз вищої святості, і через те до щораз вищої святості, і через те до щораз кращого дочасного добробуту.

Могутня Заступнице, Свята Ольго, Княгине України, молися за нас!

Амінь.

Раніше ми писали, який ювілей не можна святкувати, бо зваляться проблеми і безгрошів'я.

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