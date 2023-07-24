Церковный праздник 24 июля: что строго запрещено в этот особенный день

24 июля 2023 года по церковному календарю почитается память Блаженной княгини Ольги. В народе праздник называется Ольгин, или Ольга-сеногнойка из-за дождей, которые обычно шли в этот период и портили сено.
Что можно и нельзя делать, дни ангела и как помолиться - в материале Styler дальше.
Люди молились святой Ольге, просили ее послать хорошую погоду, чтобы успеть заготовить сено и закончить жатву.
В прежние времена этот день считался очень удачным для охоты на крупную добычу, например, медведя. Однако охотиться 24 июля можно исключительно для пропитания, а не ради жестокости или забавы. Считалось, кто пойдет на зверей с ружьем без необходимости, того поразят болезни.
Святая Ольга считается покровительницей матерей сыновей и вдов. Последние ей молятся об утешении, а молодые девушки просят удачного замужества.
Кроме того, любители рыбалки молились Ольге об удачном улове, а охотники - о хорошей добыче.
Дата считается удачной для зачатия ребенка у бездетных пар.
Но помните, просить святую о чем-либо с дурными намерениями строго-настрого запрещено.
Аркадий, Елена, Евфимия, Ольга, Кристина.
Свята Ольго! Ти - княгиня Землі Української, Ти - Апостолка святої віри в Україні, до Тебе кличе весь наш український нарід, як до своєї могутньої Заступниці в небі.
Тож, свята Княгине, опікуйся нами, будь нам матір’ю в небі, як була Ти матір’ю українському народові на землі.
Випроси нам, наша свята Княгине, цієї ласки, щоб у всіх українських родинах і в цілому народі славилось ім’я Боже й заховувався Божий закон.
Нехай за Твоїми молитвами, свята наша Княгине й Заступнице, українська молодь виростає в скромності, юнацтво нехай служить Богові побожністю й робучістю, а старші нехай святим прикладом й доброю радою ведуть український нарід до щораз вищої святості, і через те до щораз вищої святості, і через те до щораз кращого дочасного добробуту.
Могутня Заступнице, Свята Ольго, Княгине України, молися за нас!
Амінь.
Раньше мы писали, какой юбилей нельзя праздновать, потому что свалятся проблемы и безденежье.
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