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Церковне свято 24 квітня: що заборонено робити сьогодні, і кого привітати з днем ангела

Фото: яке свято 24 квітня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

24 квітня православні віруючі вшановують пам'ять святого великомученика Антипа Пергамського, який жив у І столітті та був учнем апостола Іоанна Богослова. У народі дата відома під назвою Антип-Половод або Антип-Водогін, а самого святого вважали цілителем від зубної хвороби та інших хвороб.

Які традиції та повір'я існували за старих часів 24 квітня, що не можна робити в цю дату, і хто відзначав день ангела - читайте в матеріалі Styler нижче.

Історія свята, традиції

Антип Пергамський проживав та проповідував на території Малої Азії в тодішній Римській імперії. Як свідчать біблійні перекази, під час гонінь на християн єпископ Пергамської церкви не побоявся продовжувати проповідувати про Спасителя, відмовився приносити жертву язичницьким богам, за що був страчений.

У храмі Артеміди його кинули у розпечений мідний казан у формі бика. Тіло мученика таємно поховали місцеві християни.

Як свідчать перекази, у V столітті над могилою зі мироточивими мощами Антипа звели храм, і його гробниця вважалася місцем зцілень. Святого називали патроном стоматологів, оскільки він особливо шанується як помічник при зубному болю, що відбито й у молитві мученика.

Також Антип згадується у книзі "Нового заповіту" "Одкровення" авторства Іоанна Богослова. Вважається святим і в православній, і в католицькій Церквах.

Страждання Антипи - фреска монастиря Русану у Метеорах, XVI століття (фото: Erud / wikipedia.org)

Народні звичаї та заборони 24 квітня

У давні часи в цю дату наші предки виготовляли особливий цілющий напій, для чого брали воду з 7 святих джерел, додавали потім рідину вже зі свого джерела, потім з молитвою перемішували та пили за здоров'я.

Важлива заборона цього дня стосувалася робіт на грядках. Казали, що у свято Антипи в жодному разі не можна нічого сіяти та садити, бо нічого з цього не приживеться.

Також у цей день стежили за різними водними джерелами, адже була приказка, що "на Антипу води відкриваються".

Прикмети цього дня

  • Існувала прикмета, що якщо у свято оживали струмки та джерела, то це обіцяло гарний урожайний рік.
  • А якщо крига ще залишиться десь на воді, то весна - затягнеться.
  • Заморозки в цей день означали, що холод триматиметься ще цілий місяць.
  • Якщо ж вода 24 квітня розіллється двічі, то пізній урожай буде кращим за ранній.
  • Якщо в цю дату вранці небо в червоних тонах, то до кінця весни погода буде дощовою та вітряною.
  • Якщо у цей день квітне верба, то скоро буде тепло.
  • Якщо у це свято пішов дощ, значить грибів цього літа буде мало.

Іменини 24 квітня відзначають власники таких імен: Антип, Яків, Петро, Іван, Микола та Прохор.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які відзначатимемо церковні свята у травні, та публікували календар найважливіших подій.

А також називали дати Великодня для православних та католиків на 10 років уперед.

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