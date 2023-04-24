Церковный праздник 24 апреля: что запрещено делать сегодня, и кого поздравить с днем ангела

История праздника, традиции

Антип Пергамский проживал и проповедовал на территории Малой Азии в тогдашней Римской империи. Как гласят библейские предания, во время гонений на христиан епископ Пергамской церкви не побоялся продолжать проповедовать о Спасителе, отказался приносить жертву языческим богам, за что был предан страшным мукам.

В храме Артемиды его бросили в раскаленный медный казан в форме быка. Тело мученика тайно похоронили местные христиане.

Как гласят предания, в V веке над могилой с мироточивыми мощами Антипа возвели храм, и его гробница почиталась как место исцелений. Святого называли патроном стоматологов, так как он особенно почитается как помощник при зубной боли, что отражено и в молитве мученику.

Также Антип упоминается в книге "Нового завета" "Откровение" авторства Иоанна Богослова. Считается святым и в православной, и в католической Церквях.

Страдания Антипы - фреска монастыря Русану в Метеорах, XVI век (фото: Erud / wikipedia.org)

Народные обычаи и запреты 24 апреля

В старину в эту дату наши предки изготавливали особый целебный напиток, для чего брали воду из 7 святых источников, добавляли затем жидкость уже из своего источника, затем с молитвой перемешивали и пили за здоровье.

Важный запрет этого дня касался работ на грядках. Говорили, что в праздник Антипа ни в коем случае нельзя ничего сеять и сажать, так как ничего из этого не приживется.

Также в этот день следили за различными водными источниками, ведь бытовала поговорка, что "на Антипа воды открываются".

Приметы в этот день

Бытовала примета, что если в праздник оживали ручьи и родники, то это обещало хороший урожайный год.

А если лед еще останется где-то на воде, то весна - затянется.

Заморозки в этот день означали, что холод будет держаться еще целый месяц.

Если же вода 24 апреля разольется дважды, то поздний урожай будет лучше раннего.

Если в эту дату утром небо окрашено в красные тона, значит до конца весны погода будет дождливой и ветряной.

Если в этот день зацвела верба, то скоро будет тепло.

Если в этот праздник пошел дождь, значит грибов этим летом будет мало.

Именины 24 апреля отмечают владельцы таких имен: Антип, Яков, Петр, Иван, Николай и Прохор.