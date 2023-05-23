Церковне свято 23 травня: що суворо заборонено, а що обов'язково потрібно зробити

23 травня православна церква вшановує пам'ять апостола Симона.
Що можна і не можна робити, традиції, прикмети та заборони - читайте у матеріалі Styler.
Святого Симона наші предки вважали покровителем бідняків і скривджених людей, стосовно яких надійшли погано.
У цей день прийнято було займатися виготовленням олії та сиру з коров'ячого молока і тоді вони виходили особливо жирними та смачними та поживними.
У цей день люди пекли випічку. У Симонов день збирали різні коріння та трави для приготування зілля.
У цей день не можна копати та орати землю.
Також не можна залишати гаманець порожнім, щоб не збідніти наступного року.
Забороняється розводити бардак у будинку та у справах, оскільки хаос може початися і в житті.
Сьогодні іменини святкують – Семен, Василь, Таїсія.
Також читайте, які церковні свята ми відзначимо у травні 2023 року.
Крім того, ми писали, коли Трійця 2023 за різними календарями, і чи будуть додаткові вихідні.