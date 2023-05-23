UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Церковне свято 23 травня: що суворо заборонено, а що обов'язково потрібно зробити

Яке свято 23 травня (pixabay.com)
Автор: Styler

23 травня православна церква вшановує пам'ять апостола Симона.

Що можна і не можна робити, традиції, прикмети та заборони - читайте у матеріалі Styler.

Головні традиції цього дня

Святого Симона наші предки вважали покровителем бідняків і скривджених людей, стосовно яких надійшли погано.

У цей день прийнято було займатися виготовленням олії та сиру з коров'ячого молока і тоді вони виходили особливо жирними та смачними та поживними.

У цей день люди пекли випічку. У Симонов день збирали різні коріння та трави для приготування зілля.

Головні прикмети цього дня

  • У давнину у цей день вшановується дощ.
  • Увечері з'явилися великі купові хмари - на хорошу погоду наступного дня.
  • Березові сережки лопаються - настав час сіяти хліб.
  • Вранці бджоли весело та швидко літають – на погожий день.
  • До світанку чути спів птахів – до дощу.

Що не можна робити 23 травня

  • У цей день не можна копати та орати землю.

  • Також не можна залишати гаманець порожнім, щоб не збідніти наступного року.

  • Забороняється розводити бардак у будинку та у справах, оскільки хаос може початися і в житті.

Сьогодні іменини святкують – Семен, Василь, Таїсія.

Також читайте, які церковні свята ми відзначимо у травні 2023 року.

Крім того, ми писали, коли Трійця 2023 за різними календарями, і чи будуть додаткові вихідні.

Читайте РБК-Україна в Google News
свято в Українісвято