Церковный праздник 23 мая: что строго запрещено, а что обязательно нужно сделать

Главные традиции этого дня

Святого Симона наши предки считали покровителем бедняков и обиженных людей, по отношению к которым поступили нехорошо.

В этот день принято было заниматься изготовлением масла и творога из коровьего молока и тогда они получались особенно жирными и вкусными, и питательными.

В этот день люди пекли выпечку. В Симонов день собирали разные коренья и травы для приготовления снадобий.

Главные приметы этого дня

Дождь в этот день сулит дождливое лето.

Вечером появились большие кучевые облака - к хорошей погоде на следующий день.

Березовые сережки лопаются - пора сеять хлеб.

Утром пчелы весело и быстро летают – к погожему дню.

До рассвета слышно пение птиц - к дождю.

Что нельзя делать 23 мая

В этот день нельзя копать и пахать землю.

Также нельзя оставлять кошелек пустым, чтобы не обеднеть в последующий год.

Запрещается разводить бардак в доме и в делах, поскольку хаос может начаться и в жизни.

Сегодня именины празднуют - Семен, Василий, Таисия.