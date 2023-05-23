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Церковный праздник 23 мая: что строго запрещено, а что обязательно нужно сделать

Какой праздник 23 мая (pixabay.com)
Автор: Styler

23 мая православная церковь почитает память апостола Симона.

Что можно и нельзя делать, традиции, приметы и запреты - читайте в материале Styler.

Главные традиции этого дня

Святого Симона наши предки считали покровителем бедняков и обиженных людей, по отношению к которым поступили нехорошо.

В этот день принято было заниматься изготовлением масла и творога из коровьего молока и тогда они получались особенно жирными и вкусными, и питательными.

В этот день люди пекли выпечку. В Симонов день собирали разные коренья и травы для приготовления снадобий.

Главные приметы этого дня

  • Дождь в этот день сулит дождливое лето.
  • Вечером появились большие кучевые облака - к хорошей погоде на следующий день.
  • Березовые сережки лопаются - пора сеять хлеб.
  • Утром пчелы весело и быстро летают – к погожему дню.
  • До рассвета слышно пение птиц - к дождю.

Что нельзя делать 23 мая

  • В этот день нельзя копать и пахать землю.

  • Также нельзя оставлять кошелек пустым, чтобы не обеднеть в последующий год.

  • Запрещается разводить бардак в доме и в делах, поскольку хаос может начаться и в жизни.

Сегодня именины празднуют - Семен, Василий, Таисия.

Также читайте, какие церковные праздники мы отметим в мае 2023 года.

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