Церковный праздник 23 мая: что строго запрещено, а что обязательно нужно сделать

23 мая православная церковь почитает память апостола Симона.
Что можно и нельзя делать, традиции, приметы и запреты - читайте в материале Styler.
Святого Симона наши предки считали покровителем бедняков и обиженных людей, по отношению к которым поступили нехорошо.
В этот день принято было заниматься изготовлением масла и творога из коровьего молока и тогда они получались особенно жирными и вкусными, и питательными.
В этот день люди пекли выпечку. В Симонов день собирали разные коренья и травы для приготовления снадобий.
В этот день нельзя копать и пахать землю.
Также нельзя оставлять кошелек пустым, чтобы не обеднеть в последующий год.
Запрещается разводить бардак в доме и в делах, поскольку хаос может начаться и в жизни.
Сегодня именины празднуют - Семен, Василий, Таисия.
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