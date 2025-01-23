Церковне свято 23 січня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

23 січня православна церква вшановує пам'ять священномучеників Климента і Агафангела. За старим календарем сьогодні згадують святителя Георгія Ниського, преподобного Дометіана та преподобного Маркіяна.
Про те, яке свято сьогодні 23 січня в церковному календарі, а також про головні заборони та традиції цього дня розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Священномученик Климент народився близько 250 року, в Анкірі. Тоді правив жорстокий імператор Діоклетіан, який переслідував християн.
Батьки Климента померли невдовзі після народження сина, тому хлопчиком опікувалася християнка Софія. Тож ще дитиною Климент навчав друзів християнської віри, а також ділився речами і їжею з нужденними.
Незабаром хлопця висвітили на диякона, потім - на священника, а згодом, завдяки мудрості та доброті хлопця, Климента обрали єпископом Анкіри. Однак помічники правителя заарештували святого та відправили його на суд до Діоклетіана, в Рим.
Спроби змусити Климента відректися від віри заради багатства були марними, тому святого піддали тортурам. Проте святий кожного разу дивовижним чином зцілювався, а у в'язниці зміг навернути до християнства багатьох язичників.
Тиран звелів відправити Климента до Нікодімії; тоді ж одному з колишніх язичників, Агафангелу, вдалося втекти з в'язниці. Учень Климента потайки пробрався на корабель до святого, щоб пройти всі випробування разом з наставником.
Втім, намагання Діоклетіана змусити Климента зректися від віри завдяки тортурам від більш жорстоких правителів зазнали невдачі. Адже святий разом з учнем зцілювались, водночас творячи дива - повертаючи мешканцям зір та знаходячи джерела з цілющою водою.
Провівши багато років в ув'язнені, святі вдев'яте постали перед Діоклетіаном. Тоді Агафангелу відтяли голову, а Климента стратили за декілька днів, коли святий, вибравшись з в'язниці, правив службу у церкві.
Відповідно до переконань предків, щоб не накликати лихо та горе, сьогодні не можна:
За новим стилем, 23 січня іменини у власників таких імен: Федір, Володимир, Геннадій, Катерина, Іван.
За старим стилем сьогодні день ангела святкують: Петро, Павло, Анатолій, Арсенія, Григорій, Макар.
До речі, нещодавно ми повідомляли, коли буде Стрітення Господнє у 2025 році.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Місячний календар, Церковний календар, Вікіпедія.