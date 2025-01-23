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Церковный праздник 23 января: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Какой праздник 23 января в церковном календаре (иллюстративное фото: GettyImages)
Автор: Людмила Рябухіна

23 января православная церковь чтит память священномучеников Климента и Агафангела. По старому календарю сегодня вспоминают святителя Георгия Нисского, преподобного Дометиана и преподобного Маркиана.

О том, какой праздник сегодня 23 января в церковном календаре, а также о главных запретах и традициях этого дня рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

История церковного праздника

Священномученик Климент родился около 250 года, в Анкире. Тогда правил жестокий император Диоклетиан, который преследовал христиан.

Родители Климента умерли вскоре после рождения сына, поэтому мальчиком занималась христианка София. Благодаря этому еще ребенком Климент учил друзей христианской вере, а также делился вещами и едой с нуждающимися.

Вскоре парня просветили на диакона, затем - на священника, а затем, благодаря мудрости и доброте парня, Климента избрали епископом Анкиры. Однако помощники правителя арестовали святого и отправили его на суд к Диоклетиану, в Рим.

Попытки заставить Климента отречься от веры ради богатства были тщетными, поэтому святого подвергли пыткам. Однако святой каждый раз чудесным образом исцелялся, а в тюрьме смог обратить в христианство многих язычников.

Тиран велел отправить Климента в Никодимию; тогда же одному из бывших язычников, Агафангелу, удалось бежать из тюрьмы. Ученик Климента тайком пробрался на корабль к святому, чтобы пройти все испытания вместе с наставником.

Впрочем, попытки Диоклетиана заставить Климента отречься от веры благодаря пыткам от более жестоких правителей потерпели неудачу. Ведь святой вместе с учеником исцелялись, одновременно творя чудеса - возвращая жителям зрение и находя источники с целебной водой.

Проведя много лет в заключении, святые в девятый раз предстали перед Диоклетианом. Тогда Агафангелу отсекли голову, а Климента казнили через несколько дней, когда святой, выбравшись из тюрьмы, правил службу в церкви.

Главные приметы этого дня

  • Если 23 января утром синица поет - придут морозы
  • Сегодня по деревьям скачут белки - к оттепели
  • 23 января погода солнечная - весна будет ранней
  • Сегодня день морозный и солнечный - август будет жарким
  • Если в этот день в снегу купаются гуси и утки, то вскоре будет метель или оттепель
  • 23 января много снега - к хорошему урожаю ржи и пшеницы

Что сегодня нельзя делать

Согласно убеждениям предков, чтобы не навлечь беду и горе, сегодня нельзя:

  • лениться - во многих сферах жизни будет неудача
  • скупиться в помощи - могут быть финансовые сложности
  • смотреть на падающие звезды - могут прийти болезни или невзгоды

У кого сегодня день ангела

По новому стилю, 23 января именины у обладателей таких имен: Федор, Владимир, Геннадий, Екатерина, Иван.

По старому стилю сегодня день ангела празднуют: Петр, Павел, Анатолий, Арсения, Григорий, Макар.

Кстати, недавно мы сообщали, когда будет Сретение Господне в 2025 году.

Кроме этого, рассказывали о том, когда начнется Великий пост в 2025 году.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Церковный календарь, Википедия.

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