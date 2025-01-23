Церковный праздник 23 января: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

23 января православная церковь чтит память священномучеников Климента и Агафангела. По старому календарю сегодня вспоминают святителя Георгия Нисского, преподобного Дометиана и преподобного Маркиана.
О том, какой праздник сегодня 23 января в церковном календаре, а также о главных запретах и традициях этого дня рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Священномученик Климент родился около 250 года, в Анкире. Тогда правил жестокий император Диоклетиан, который преследовал христиан.
Родители Климента умерли вскоре после рождения сына, поэтому мальчиком занималась христианка София. Благодаря этому еще ребенком Климент учил друзей христианской вере, а также делился вещами и едой с нуждающимися.
Вскоре парня просветили на диакона, затем - на священника, а затем, благодаря мудрости и доброте парня, Климента избрали епископом Анкиры. Однако помощники правителя арестовали святого и отправили его на суд к Диоклетиану, в Рим.
Попытки заставить Климента отречься от веры ради богатства были тщетными, поэтому святого подвергли пыткам. Однако святой каждый раз чудесным образом исцелялся, а в тюрьме смог обратить в христианство многих язычников.
Тиран велел отправить Климента в Никодимию; тогда же одному из бывших язычников, Агафангелу, удалось бежать из тюрьмы. Ученик Климента тайком пробрался на корабль к святому, чтобы пройти все испытания вместе с наставником.
Впрочем, попытки Диоклетиана заставить Климента отречься от веры благодаря пыткам от более жестоких правителей потерпели неудачу. Ведь святой вместе с учеником исцелялись, одновременно творя чудеса - возвращая жителям зрение и находя источники с целебной водой.
Проведя много лет в заключении, святые в девятый раз предстали перед Диоклетианом. Тогда Агафангелу отсекли голову, а Климента казнили через несколько дней, когда святой, выбравшись из тюрьмы, правил службу в церкви.
Согласно убеждениям предков, чтобы не навлечь беду и горе, сегодня нельзя:
По новому стилю, 23 января именины у обладателей таких имен: Федор, Владимир, Геннадий, Екатерина, Иван.
По старому стилю сегодня день ангела празднуют: Петр, Павел, Анатолий, Арсения, Григорий, Макар.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Церковный календарь, Википедия.