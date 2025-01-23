Церковный праздник 23 января: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

История церковного праздника

Священномученик Климент родился около 250 года, в Анкире. Тогда правил жестокий император Диоклетиан, который преследовал христиан.

Родители Климента умерли вскоре после рождения сына, поэтому мальчиком занималась христианка София. Благодаря этому еще ребенком Климент учил друзей христианской вере, а также делился вещами и едой с нуждающимися.

Вскоре парня просветили на диакона, затем - на священника, а затем, благодаря мудрости и доброте парня, Климента избрали епископом Анкиры. Однако помощники правителя арестовали святого и отправили его на суд к Диоклетиану, в Рим.

Попытки заставить Климента отречься от веры ради богатства были тщетными, поэтому святого подвергли пыткам. Однако святой каждый раз чудесным образом исцелялся, а в тюрьме смог обратить в христианство многих язычников.

Тиран велел отправить Климента в Никодимию; тогда же одному из бывших язычников, Агафангелу, удалось бежать из тюрьмы. Ученик Климента тайком пробрался на корабль к святому, чтобы пройти все испытания вместе с наставником.

Впрочем, попытки Диоклетиана заставить Климента отречься от веры благодаря пыткам от более жестоких правителей потерпели неудачу. Ведь святой вместе с учеником исцелялись, одновременно творя чудеса - возвращая жителям зрение и находя источники с целебной водой.

Проведя много лет в заключении, святые в девятый раз предстали перед Диоклетианом. Тогда Агафангелу отсекли голову, а Климента казнили через несколько дней, когда святой, выбравшись из тюрьмы, правил службу в церкви.

Главные приметы этого дня

Если 23 января утром синица поет - придут морозы

Сегодня по деревьям скачут белки - к оттепели

23 января погода солнечная - весна будет ранней

Сегодня день морозный и солнечный - август будет жарким

Если в этот день в снегу купаются гуси и утки, то вскоре будет метель или оттепель

23 января много снега - к хорошему урожаю ржи и пшеницы

Что сегодня нельзя делать

Согласно убеждениям предков, чтобы не навлечь беду и горе, сегодня нельзя:

лениться - во многих сферах жизни будет неудача

скупиться в помощи - могут быть финансовые сложности

смотреть на падающие звезды - могут прийти болезни или невзгоды

У кого сегодня день ангела

По новому стилю, 23 января именины у обладателей таких имен: Федор, Владимир, Геннадий, Екатерина, Иван.

По старому стилю сегодня день ангела празднуют: Петр, Павел, Анатолий, Арсения, Григорий, Макар.