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Церковне свято 23 червня: що не можна робити і молитва святому, яку потрібно прочитати

Яке церковне свято 23 червня (pixabay.com)
Автор: Styler

Сьогодні, 23 червня, у церковному календарі відзначається день пам'яті священномученика Тимофія.

Що можна і не можна робити, як правильно молитися, прикмети та традиції цього дня – читайте у матеріалі Styler.

У чому суть цього свята

Святий Тимофій служив у 4 столітті єпископом у місті Пруссі (область Віфанія). За свою духовну чистоту та праведний спосіб життя він отримав від Господа дар чудотворення і багатьох язичників навернув до віри Христової.

Цього дня траплялися різноманітні знамення. Знаки ці передвіщали, в основному, погане - але тим важливішими вони були для людей, які отримували можливість підготуватися до неприємних подій. Все, що траплялося цього дня, мало пророче значення.

Що не можна робити у День Тимофія

  • Не можна сумувати та злитися. Навпаки, треба випромінювати світло, радість і ділитися цим з оточуючими людьми.
  • Вважається, що цього дня потрібно ходити в гості та запрошувати близьких у гості до себе. Так ти привернеш удачу та благополуччя на цілий рік.
  • Не можна сьогодні скупитися. Потрібно, навпаки, ділитися і матеріальними благами, і позитивними емоціями.

До речі, сон із 22 на 23 червня порожній. А ось сновидінню, побаченому вдень 23 червня, слід надати значення.

Головні прикмети цього дня

  • Посуха цього дня – не на добро.

  • Ворони насупилися – до негоди.

  • Якщо 23 червня по полю шеренгами бігають миші – до неврожаю та голодного року.

  • Якщо ворони зграєю летять із-за лісу – до різноманітних хвороб та епідемій.

День ангела сьогодні відзначають : Олександр, Олексій, Андрій, Ганна, Антоніна, Василь, Герасим, Іван, Ігнатій, Ілля, Інокентій, Кузьма, Макар, Микола, Павло, Семен, Тимофій.

Молитва святому Тимофію

Світло Небесне спусти на наші душі та Бога попроси про нас, святий Тимофію. Допоможи нам віру зміцнити та благо Господні знайти, щоб життя наше Земне і Небесне не зблизити, але зробити єдиним цілим. Допоможи нам Господа нашого побачити в наших справах, в обличчях людських, у думках і снах наших. Моли Бога за нас, грішних і недостойних рабів Його. Нехай спрямує Він нас на істинний шлях і покаже всю красу світу цього, навчить життям розпоряджатися правильно. На віки вічні. Амінь.

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