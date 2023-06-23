Церковне свято 23 червня: що не можна робити і молитва святому, яку потрібно прочитати

Сьогодні, 23 червня, у церковному календарі відзначається день пам'яті священномученика Тимофія.
Що можна і не можна робити, як правильно молитися, прикмети та традиції цього дня – читайте у матеріалі Styler.
Святий Тимофій служив у 4 столітті єпископом у місті Пруссі (область Віфанія). За свою духовну чистоту та праведний спосіб життя він отримав від Господа дар чудотворення і багатьох язичників навернув до віри Христової.
Цього дня траплялися різноманітні знамення. Знаки ці передвіщали, в основному, погане - але тим важливішими вони були для людей, які отримували можливість підготуватися до неприємних подій. Все, що траплялося цього дня, мало пророче значення.
До речі, сон із 22 на 23 червня порожній. А ось сновидінню, побаченому вдень 23 червня, слід надати значення.
Посуха цього дня – не на добро.
Ворони насупилися – до негоди.
Якщо 23 червня по полю шеренгами бігають миші – до неврожаю та голодного року.
Якщо ворони зграєю летять із-за лісу – до різноманітних хвороб та епідемій.
День ангела сьогодні відзначають : Олександр, Олексій, Андрій, Ганна, Антоніна, Василь, Герасим, Іван, Ігнатій, Ілля, Інокентій, Кузьма, Макар, Микола, Павло, Семен, Тимофій.
Світло Небесне спусти на наші душі та Бога попроси про нас, святий Тимофію. Допоможи нам віру зміцнити та благо Господні знайти, щоб життя наше Земне і Небесне не зблизити, але зробити єдиним цілим. Допоможи нам Господа нашого побачити в наших справах, в обличчях людських, у думках і снах наших. Моли Бога за нас, грішних і недостойних рабів Його. Нехай спрямує Він нас на істинний шлях і покаже всю красу світу цього, навчить життям розпоряджатися правильно. На віки вічні. Амінь.
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