Церковный праздник 23 июня: что нельзя делать и молитва святому, которую нужно прочесть

Сегодня, 23 июня в церковном календаре отмечается день памяти священномученика Тимофея.
Что можно и нельзя делать, как правильно молиться, приметы и традиции этого дня - читайте в материале Styler.
Святой Тимофей служивл в 4 веке епископом в городе Пруссе (область Вифания). За свою духовную чистоту и праведный образ жизни он получил от Господа дар чудотворения и многих язычников обратил к вере Христовой.
В этот день случались разного рода знамения. Знамения эти предвещали, в основном, плохое - но тем важнее они были для людей, которые получали возможность подготовиться к неприятным событиям. Все что случалось в этот день - имело пророческое значение.
Кстати, сон с 22 на 23 июня пустой. А вот сновидению, увиденному днем 23 июня, следует придать значение.
Засуха в этот день – не к добру.
Вороны нахохлились – к непогоде.
Если 23 июня по полю вереницами бегают мыши – к неурожаю и голодному году.
Если вороны стаей летят из-за леса – к разного рода болезням и эпидемиям.
День ангела сегодня отмечают: Александр, Алексей, Андрей, Анна, Антонина, Василий, Герасим, Иван, Игнатий, Илья, Иннокентий, Кузьма, Макар, Николай, Павел, Семен, Тимофей.
Свет Небесный спусти на наши души да Бога попроси о нас, святой Тимофей. Помоги нам веру укрепить да блага Господние обрести, чтобы жизнь нашу Земную и Небесную не сблизить, но сделать единым целым. Помоги нам Господа нашего увидеть в делах наших, в лицах людских, в мыслях и снах наших. Моли Бога о нас, грешных и недостойных рабах Его. Пусть направит Он нас на путь истинный и покажет всю красоту мира этого, научит жизнью распоряжаться правильно. Во веки веков. Аминь.
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