Церковне свято 23 березня: що необхідно зробити і які прикмети

23 березня церквою вшановується преподобномученик Нікон та його учні. У світі цього дня відзначають День метеоролога, а в США - позитивний День цуценяти.
Про те, що треба зробити сьогодні, а чого варто уникнути та що обіцяють прикмети, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Використані джерела при підготовці матеріалу: сайт ПЦУ, Місячний календар, DayToday.
Народжений в Неаполі в родині язичника та християнки, преподобномученик Нікон спочатку пішов шляхом воїна. Та одного разу, перебуваючи в небезпеці, згадав настанови матері та вирішив стати християнином, аби зустрітися з родиною після смерті.
Залишивши минуле, Нікон охрестився і присвятив себе вірі та аскетичному способу життя, згодом ставши єпископом. Однак за часів гонінь християн Нікон був заарештований, катований та вбитий разом зі своїми 199 учнями - та не зрадив своїх переконань.
23 березня - закінчення 13 і початок 14 місячного дня. Сьогодні не варто починати будь-що нове, слід усвідомити свої дії на цьому етапі життя та проаналізувати свій досвід. В цю суботу слід обережно ставитися до різноманітних пропозицій - не всі з них на користь.
Однак цього дня внесення змін та втілення новаторських ідей в роботі можуть принести позитивний результат.
23 березня не можна робити ворожіння та будь-які інші магічні практики. Крім цього, не варто палити, вживати алкоголь, їсти солодке або ж гірке. Сьогодні не варто перевантажувати зір - краще відпочити від гаджетів та провести час на природі.
Всесвітній день метеоролога
Подія запроваджена в 1950 році спеціалізованою установою ООН - Всесвітньою метеорологічною організацією - для подяки метеорологам за їхню роботу.
Адже завдяки метеорології, науці, що вивчає фізичні явища земної атмосфери, можливо передбачити не тільки такі атмосферні явища як сніг чи дощ, а й стихійні лиха, повінь чи цунамі - і уникнути людських жертв.
День цуценяти
Це свято, яке відзначається в США 23 березня кожного року, засноване за ініціативи спеціалістки з виховання тварин Коллін Пейдж з метою привернути увагу до проблеми безхатніх тварин і заохотити людей брати улюбленця з притулку.
День фахівця по роботі з бровами і віями
Цю неформальну подію, яка водночас є професійним святом, також називають Днем красивого погляду - і це чудовий привід привітати знайомих працівників цієї сфери.
23 березня день ангела відзначають: Анастасія, Василиса (Василіса), Віктор, Галина, Георгій, Дений (Діонісій), Кипріян, Клавдій, Кіндтратій (Кіндрат), Леонід, Марк, Маркіан, Михайло, Ніка, Никифор, Павло, Феодора.
До речі, раніше ми розповідали, коли відзначають Благовіщення Пресвятої Богородиці.
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