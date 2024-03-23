Церковный праздник 23 марта: что необходимо сделать и какие приметы

Кто такой преподобномученик Никон

Родившийся в Неаполе в семье язычника и христианки, преподобномученик Никон сначала пошел по пути воина. Но однажды, находясь в опасности, вспомнил наставления матери и решил стать христианином, чтобы встретиться с семьей после смерти.

Покинув прошлое, Никон крестился и посвятил себя вере и аскетическому образу жизни, впоследствии став епископом. Однако при гонениях христиан Никон был арестован, подвергся пыткам и убит вместе со своими 199 учениками - но не изменил своим убеждениям.

Народные приметы на 23 марта

Весна будет теплой, если к 23 марта прилетели журавли.

Если сегодня веет холодный ветер - зима еще будет продолжаться.

Если 23 марта висит густой туман - скоро растает снег, а летом будет дождь.

Облачный день - к хорошему урожаю льна.

По примете, синие, темные облака 23 марта - в теплую, хотя и дождливую, погоду.

Если сегодня будет гроза - будет урожайный год

23 марта в небе кружат жаворонки - скоро будет зелено.

Погода сегодня облачная утром, а вечером небо чистое - будут заморозки.

Что можно и нельзя делать 23 марта

23 марта - окончание 13 и начало 14 лунного дня. Сегодня не стоит начинать что-либо новое, следует осознать свои действия на этом этапе жизни и проанализировать свой опыт. В эту субботу следует осторожно относиться к разным предложениям - не все из них на пользу.

Однако в этот день внесение изменений и воплощение новаторских идей в работе могут принести положительный результат.

23 марта нельзя гадать и использовать какие-либо другие магические практики. Кроме этого, не стоит курить, употреблять алкоголь, есть сладкое или горькое. Сегодня не стоит перегружать зрение - лучше отдохнуть от гаджетов и провести время на природе.

Что празднуют в мире 23 марта

Всемирный день метеоролога

Событие основано в 1950 году специализированным учреждением ООН - Всемирной метеорологической организацией - для благодарности метеорологам за их работу.

Ведь благодаря метеорологии, науке, изучающей физические явления земной атмосферы, можно предсказать не только такие атмосферные явления как снег или дождь, но и стихийные бедствия, наводнение или цунами - и избежать человеческих жертв.

День щенка

Этот праздник, который отмечается в США 23 марта каждый год, основан по инициативе специалиста по воспитанию животных Коллин Пейдж с целью привлечь внимание к проблеме бездомных животных и поощрить людей брать любимца из приюта.

День специалиста по работе с бровями и ресницами

Это неформальное событие, которое является профессиональным праздником, также называют Днем красивого взгляда - и это прекрасный повод поздравить знакомых работников этой сферы.

Кто сегодня празднует именины

23 марта день ангела отмечают: Анастасия, Василиса (Василиса), Виктор, Галина, Георгий, Дений (Дионисий), Киприан, Клавдий, Кондтратий (Киндрат), Леонид, Марк, Маркиан, Михаил, Ника, Никифор, Павел, Феодора.