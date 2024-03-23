Церковный праздник 23 марта: что необходимо сделать и какие приметы

23 марта церковью почитается преподобномученик Никон и его ученики. В мире в этот день отмечают День метеоролога, а в США - позитивный День щенка.
О том, что нужно сделать сегодня, а чего следует избежать и что обещают приметы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Использованные источники при подготовке материала: сайт ПЦУ, Лунный календарь, DayToday.
Родившийся в Неаполе в семье язычника и христианки, преподобномученик Никон сначала пошел по пути воина. Но однажды, находясь в опасности, вспомнил наставления матери и решил стать христианином, чтобы встретиться с семьей после смерти.
Покинув прошлое, Никон крестился и посвятил себя вере и аскетическому образу жизни, впоследствии став епископом. Однако при гонениях христиан Никон был арестован, подвергся пыткам и убит вместе со своими 199 учениками - но не изменил своим убеждениям.
23 марта - окончание 13 и начало 14 лунного дня. Сегодня не стоит начинать что-либо новое, следует осознать свои действия на этом этапе жизни и проанализировать свой опыт. В эту субботу следует осторожно относиться к разным предложениям - не все из них на пользу.
Однако в этот день внесение изменений и воплощение новаторских идей в работе могут принести положительный результат.
23 марта нельзя гадать и использовать какие-либо другие магические практики. Кроме этого, не стоит курить, употреблять алкоголь, есть сладкое или горькое. Сегодня не стоит перегружать зрение - лучше отдохнуть от гаджетов и провести время на природе.
Всемирный день метеоролога
Событие основано в 1950 году специализированным учреждением ООН - Всемирной метеорологической организацией - для благодарности метеорологам за их работу.
Ведь благодаря метеорологии, науке, изучающей физические явления земной атмосферы, можно предсказать не только такие атмосферные явления как снег или дождь, но и стихийные бедствия, наводнение или цунами - и избежать человеческих жертв.
День щенка
Этот праздник, который отмечается в США 23 марта каждый год, основан по инициативе специалиста по воспитанию животных Коллин Пейдж с целью привлечь внимание к проблеме бездомных животных и поощрить людей брать любимца из приюта.
День специалиста по работе с бровями и ресницами
Это неформальное событие, которое является профессиональным праздником, также называют Днем красивого взгляда - и это прекрасный повод поздравить знакомых работников этой сферы.
23 марта день ангела отмечают: Анастасия, Василиса (Василиса), Виктор, Галина, Георгий, Дений (Дионисий), Киприан, Клавдий, Кондтратий (Киндрат), Леонид, Марк, Маркиан, Михаил, Ника, Никифор, Павел, Феодора.
Кстати, раньше мы рассказывали, когда отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы.
Кроме этого, недавно писали о том, что нельзя делать в Великий пост.